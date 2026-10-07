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Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă la Asia Express. Mirela și Oana, nemulțumite: „Noi respectăm legea și alții nu!”

Trei echipe s-au calificat la jocul de amuletă din ediția de pe 7 octombrie 2026 de Asia Express. După o cursă nocturnă, Irina Fodor a tras linie și a anunțat cele 3 echipe calificate. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 21:09 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 21:10
Trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă, la Asia Express | Antena 1
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Concurenții Asia Express au avut parte de o cursă rapidă după înserare. Mai întâi, au mâncat câte o supă chinezească pentru a stabili ordinea plecării, apoi au ajuns la una dintre cele mai spectaculoase clădiri din Chongqing. Pentru a ajunge pe acoperișul clădirii foarte înalte, concurenții Asia Express au avut de urmat un itinerariu și de găsit intrarea spre locul unde îi aștepta Irina Fodor.

Înseamnă că noi respectăm legea și alții nu!”. Mirela și Oana, ieșire nervoasă după ce au ratat calificarea la jocul pentru amuletă. Omul de la securitate, luat tare de Mirela și Oana: „Cum este posibil?!

Mirela Vadia și Oana Tomoiagă au făcut o greșeală care le-a costat calificarea la jocul de amuletă. Pentru că nu au atins mai întâi steagul Asia Express, poarta către locul unde îi aștepta Irina Fodor era închisă. S-au învârtit ba cu liftul, ba pe jos, însă cele două nu au reușit să deslușească misterul. Acestea s-au supărat când au văzut că Loredana și Ana au intrat pe poarta pe care ele o știau închisă. Nervoasă, Mirela Vaida i-a cerut socoteală omului de la securitate. Acesta i-a cerut plicul și l-a întors pe verso, acolo unde scria că intrarea se face pe la poarta 10, lucru pe care Oana și Mirela nu-l făcuseră.

„A fost a doua oară de când sunt în Asia Express când eu chiar m-am enervat”, a spus Oana Tomoiagă.

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„Dacă ele au intrat peste gard înseamnă că noi respectăm legea și alții nu! Vine un om de la securitate pe care îl iau foarte tare, pentru că eu la asta mă pricep. Cum este posibil ca noi să nu putem intra, iar fetele de dinainte au putut intra. El zice ia dați-mi plicul. În momentul ăla ne-am dat seama că nu am intrat pe poarta bună și nu am atins steagul”, a spus Mirela Vaida.

Imaginile au fost difuzate în ediția de Asia Express de pe 7 octombrie 2026, show care face parte din programul TV Antena 1.

Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă

La jocul de amuletă s-au calificat: Cheloo și Mihai Ban, care au fost bucuroși că au ajuns pentru prima oară primii la Irina, Maya și Mirela Retegan și Loredana Chivu și Anamaria Mocanu.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

Irina Fodor și concurenții Asia Express

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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