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Ce se întâmplă duminică, 25 octombrie, la Asia Express! Concurenții se pregătesc pentru o nouă etapă, plină de emoție

Dincolo de misiuni și de lupta pentru imunitate, următoarea etapă le rezervă concurenților și unul dintre cele mai așteptate momente ale experienței Asia Express: scrisorile de acasă.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 10:03 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 10:05
Ce se întâmplă duminică, 25 octombrie, la Asia Express! Concurenții se pregătesc pentru o nouă etapă, plină de emoție | Antena 1
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Pentru echipele rămase în competiție, Drumul Mătăsii continuă cu o etapă în care înțelepciunea, tradițiile și emoțiile vor avea un loc aparte.

Ce se întâmplă duminică, 25 octombrie, la Asia Express

Concurenții vor ajunge la Templul lui Confucius, unul dintre locurile care păstrează vie moștenirea marelui filosof chinez, și vor descoperi patria ceramicii, unde tradițiile și meșteșugurile locale vor aduce noi provocări.

Dincolo de misiuni și de lupta pentru imunitate, următoarea etapă le rezervă concurenților și unul dintre cele mai așteptate momente ale experienței Asia Express: scrisorile de acasă. După săptămâni petrecute departe de cei dragi, fără telefoane și fără posibilitatea de a păstra legătura cu familiile, mesajele primite vor aduce emoții puternice și vor transforma, pentru câteva clipe, competiția într-o întâlnire cu tot ceea ce le-a lipsit cel mai mult.

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Cum vor reacționa concurenții la veștile de acasă, ce provocări îi așteaptă în noua etapă și cine va reuși să își păstreze avantajul în cursa pentru marele premiu? Aventura continuă la Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, duminică de la 20:00 și de luni până miercuri, de la 20:30.

Eșarfa roșie a decis eliminarea Mirelei Retegan și a fiicei sale, Maya, din Asia Express

Etapa a șaptea din Asia Express – Drumul Mătăsii s-a încheiat cu o eliminare emoționantă. După o cursă pentru ultima șansă care le-a pus la încercare rezistența, răbdarea și capacitatea de a găsi soluții în cele mai neașteptate situații, eșarfa a fost roșie. Mirela Retegan și fiica ei, Maya, au fost nevoite să își ia rămas-bun de la competiție și de la aventura care le-a purtat prin Uzbekistan și China, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:30 – 00:02, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 28-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6 puncte de rating şi 24.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea MasterChef înregistra 5.4 puncte de rating şi 22.5% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 5.8 puncte de rating şi 19.2% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.6 puncte de rating şi 15.5% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.5 puncte de rating şi 18.1% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.9 puncte de rating şi 16.2% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:13, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

Ultima cursă a etapei a șaptea s-a desfășurat în Wuhan, unde concurenții au avut de trecut printr-o serie de misiuni care au îmbinat îndemânarea, strategia și interacțiunea cu localnicii. De la provocarea din Tanghu Park, unde au fost nevoiți să descopere instrucțiunile ascunse în sticle cu ajutorul unui excavator, până la organizarea unui picnic pentru patru localnici, fiecare probă a adus noi dificultăți și a făcut ca lupta pentru rămânerea în competiție să fie tot mai tensionată.

Pentru Mirela Retegan și Maya, experiența Asia Express a însemnat mult mai mult decât o competiție. Mamă și fiică, cele două au pornit împreună într-o aventură care le-a scos complet din zona de confort și le-a oferit ocazia să se descopere și dintr-o altă perspectivă: aceea de coechipiere. Au împărțit emoțiile, oboseala, bucuriile și dificultățile unui traseu în care au fost nevoite să se bazeze una pe cealaltă. Chiar dacă drumul lor în competiție s-a încheiat, experiențele trăite împreună rămân unele dintre cele mai importante câștiguri ale acestei aventuri.

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