Irina Fodor a pregătit pentru concurenți numeroase surprize, în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii

Debutul etapei a opta Asia Express – Drumul Mătăsii, emisiune din programul TV al Antenei 1, le-a adus concurenților o serie de provocări solicitante, desfășurate în condiții dificile, pe fondul ploilor care le-au îngreunat deplasarea prin China. Descoperă ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a reality show-ului de la Antena 1.

Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților

Echipele au fost nevoite să identifice și să adune cinci pietre corecte dintr-o mină, fiecare greșeală fiind penalizată cu cinci minute, în timp ce prima echipă care a finalizat misiunea a beneficiat de transport cu mașina până la următoarea destinație. Ajunși într-o fostă fabrică transformată în spațiu cultural, concurenții au avut de reconstituit puzzle-uri inspirate din fotografiile unei artiste locale, de identificat locurile surprinse în imagini și de refăcut cadrele cu aparate foto instant. Ultima misiune le-a pus la încercare creativitatea și abilitățile de comunicare, aceștia fiind nevoiți să convingă opt localnici să sară simultan, ținându-se de mână, pentru o fotografie inspirată de expresia „Marele salt înainte”. Miza întregii curse a fost calificarea la jocul pentru Joker și Amuletă, Amuletă câștigată ieri de Mirela și Oana, ȋntr-o ediţie lider de audienţă la nivelul publicului urban și national.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 19.57 – 23.33, la nivelul publicului urban, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 29-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 5.6 puncte de rating şi 17.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea filmelor Fast & Furios 8 și Planeta Maimuţelor: Noul Regat ȋnregistra 4.8 puncte de rating şi 15.2% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.4 puncte de rating şi 16.3% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.9 puncte de rating şi 15% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:32, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

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Etapa a opta Asia Express – Drumul Mătăsii continuă diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție în care răbdarea și îndemânarea concurenților vor fi puse serios la încercare. Drumul Mătăsii trece prin Jingdezhen, orașul celebru pentru tradiția sa în producția de porțelan, iar echipele vor avea de îndeplinit o serie de misiuni care se pot transforma rapid într-un adevărat dezastru. Sute de vase fragile, transporturi contra cronometru și riscul permanent de a sparge marfa vor aduce tensiuni și nervi întinși la maximum.

În această etapă, regulile competiției se schimbă. Imunitatea mare nu mai este pusă în joc, iar echipele luptă pentru avantaje care le pot influența parcursul în cursă. Fiecare misiune și fiecare minut câștigat pot face diferența într-o etapă în care presiunea devine tot mai mare.

Prima oprire a zilei este o fabrică de ceramică și porțelan cu o tradiție de patru secole, unde meșteșugul a fost transmis din generație în generație. Aici, concurenții vor intra în rolul muncitorilor și vor descoperi câtă migală presupune realizarea unor obiecte aparent simple. De la finisarea și glazurarea vaselor până la turnarea lutului în matrițe sau mutarea a sute de piese fragile, fiecare echipă va primi o sarcină diferită. Iar greșelile vor costa: cei care deteriorează prea multe vase vor avea de executat munci suplimentare, care le pot întârzia plecarea din fabrică.

Provocarea nu se va încheia însă odată cu terminarea lucrului. Concurenții vor trebui să transporte vasele de ceramică spre piața de porțelan a orașului, unde îi așteaptă o nouă misiune. După ce își vor asambla singuri cărucioarele, vor avea de făcut trei livrări, fiecare cu câte 30 de vase. Străzile aglomerate, marfa fragilă și graba de a ajunge înaintea adversarilor vor transforma această probă într-un test de răbdare și coordonare. Orice vas spart va trebui înlocuit, ceea ce înseamnă timp pierdut și noi drumuri.

Mai mult, vasele rămase întregi vor deveni moneda de schimb pentru următoarea provocare. Ajunși într-una dintre cele mai importante piețe de porțelan din lume, concurenții vor încerca să obțină, prin negocieri, un vas în stil Ming, cât mai înalt. Echipa care va reuși să aducă cel mai înalt vas, fără să îl spargă pe drum, va câștiga un avantaj important.

După o zi dominată de porțelan, negocieri și momente tensionate, traseul îi va purta pe concurenți spre Wuyuan, un oraș cu o atmosferă aparte, unde vor descoperi și una dintre tradițiile locale legate de festivalurile chinezești: peștele luminat, despre care localnicii cred că poate îndeplini dorințe.

Câte vase vor ajunge întregi la destinație, cine își va pierde răbdarea și ce echipă va reuși să transforme o zi plină de obstacole într-un avantaj pentru cursă? Răspunsurile vin luni, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile Urban și Național

Perioada 25 octombrie 2026



