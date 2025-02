Ce sport practică Ștefan Floroaica de la Asia Express. E campion național și internațional și are rezultate excepționale

Ștefan Floroaica a reprezentat România în competiții de Jiu-jitsu brazilian. Concurentul de la Asia Express a dat dovadă de ambiție și determinare în sportul de contact.

Ștefan Floroaica de la Asia Expess practică Jiu-jitsu de 4 ani și este campion național și internațional la acest sport de contact. Actorul a mărturisit că acest sport i-a dat o încredere de sine extraordinară. Colegul lui Alexandru Ion de la Asia Express a dat dovadă de determinare și curaj încă de la primele competiții mari de Jiu-jitsu la care a participat. În cei 4 ani de când practică Jiu-jitsu brazilian, Ștefan Floroaica a acumulat o colecție impresionantă de medalii de aur și argint.

Când a câștigat aur și argint pentru România la Dublin, în noiembrie 2024, Sânziana Negru, iubita lui, a făcut o scurtă declarație despre determinarea și eforturile celui devenit campion internațional la Jiu-jitsu.

„Acum vreo 2 ani, am strâmbat puțin din nas când mi-a zis că nu putem să ne vedem că are antrenament la jiu-jitsu. Mai apoi am strâmbat din nas când mi-a zis să renunțăm la covorul din sufragerie, că să punem o saltea pe care să se antreneze. Și-mi plăcea covorul ăla. Iar în timp am început să strâmb din nas numai la faptul că nu se lipește și de mine disciplina și determinarea lui. Aur și argint pentru România”, a transmis Sânziana Negru pe Instagram, pe 23 noiembrie 2024.

„Sportul ăsta mi-a dat încredere, mă simt sigur pe mine. Înainte nu știam că dacă intru într-o încăpere, dacă se întâmplă ceva eu nu știu ce să fac. În schimb acum…simt că eu sunt stăpân pe mine orice s-ar întâmpla. E o cultură foarte mișto, nu e despre bătaie, ci despre comunitate”, a povestit Ștefan Floroaica pe YouTube.

Când a participat în 2022 la CAMPIONATUL NATIONAL DE BRAZILIAN JIU-JITSU de la Deva, Ștefan Floroaica a luat inițial argintul la categoria sa, însă a decis să-și mai dea o șansă pentru aur, așa că s-a înscris la o categorie mai dificilă, unde a ieșit pe primul loc.

„Am pierdut primul meci în categoria mea, am luat locul 2 și apoi m-am înscris la categoria Open, unde s-a băgat toți ceilalți câștigători de la celelalte categorii, inclusiv cel care m-a învins și i-am bătut pe fiecare dominant ca să spun așa. În primul meci am intrat lejer, ca la antrenament. Am fost foarte dezamăgit că am permis să fiu învins cumva fără să depun efort, m-am supărat pe mine și m-am înscris la categoria open care este mult mai grea. N-am vrut să plec de aici cu gândul că am pierdut, când știam că pot să câștig”, spunea atunci într-un interviu Ștefan Floroaica.

Actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion participă împreună la Asia Express 2025.

„Mă întrebam de mult oare eu cum m-aș descurca dacă aș participa la Asia Express, asta urmărind emisiunea de pe canapea… Însă știu că socoteala de acasă nu este mereu la fel cu cea din târg, așa că acest neprevăzut pe mine mă entuziasmează foarte mult. Mai am și norocul să îl am ca și camarad pe Alex, alături de care mă bucur ca voi trăi această poveste. Abia aștept să înceapă cursa și să aflu răspunsul întrebării de pe canapea. Și abia aștept să râdem. Sper”, a spus Ștefan Floroiaca.