Cine a câștigat Asia Express 2026. Gabi Torje și Alin Alexuc au primit trofeul sezonului 9, Drumul Mătăsii

Irina Fodor a anunțat câștigătorii Asia Express - Drumul Mătăsii. Gabi Torje și Alin Alexuc pleacă acasă cu trofeul Perlei Orientului.

A venit momentul decisiv la Asia Express - Drumul Mătăsii. Finaliștii au ajuns la capăt de drum, după mai bine de 10.000 de kilometri parcurși de la începutul aventurii până în marea finală.

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Gabi Torje și Alin Alexuc au primit trofeul sezonului 9, Asia Express - Drumul Mătăsii

Echipa care a urcat prima la Irina Fodor este cea a băieților. Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat trofeul Asia Express - Drumul Mătăsii.

Atât ei, cât și Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut parte de un spectacol inedit pe drumul spre Irina. Emoțiile i-au copleșit.

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„Nu pot să mă uit la tine oricum”, îi spune Gabi Irinei la sosirea pe acoperișul hotelului. „Tremur tot! Prea tare primirea, atmosfera, tot! Putem să fim și ultimii, nu mai contează.”

Irina Fodor le-a arătat Perla Orientului, iar Gabi i-a spus: „Am văzut-o și de aproape!”

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La apariția trofeului Asia Express în vitrină, Gabi Torje a întrebat: „Ăsta e al nostru, nu?”

Irina Fodor confirmă, însă lui Alin Alexuc nu-i vine să creadă că este adevărat.

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„Perla Shanghai-ului este a voastră!” le spune ea. „Sunteți câștigătorii sezonului 9 Asia Express!”

„Hai, mă, că n-am alergat degeaba!” spune Gabi.