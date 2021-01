Cum arată fiica artistei Nico, la un an după „Asia Express” sezonul 3! Cum s-a pozat Alexandra Matei

„Asia Express e o experiență unică pe care am vrut s-o trăiesc încă de când am văzut primul sezon. Mă bucur enorm că voi merge alături de fiica mea!”, a mărturisit Nico, înainte de-a pleca spre Filipine și Taiwan.

citește și: Nico şi Andra, noi dezvăluiri din „Asia Express”, sezonul 3. Ce a deranjat-o cel mai mult pe cântăreață. „Am stat 3-4 zile nespălate. Eu am o sensibilitate" - Video

„Eu sunt o fire foarte competitivă și sociabilă, iar Asia Express este exact despre asta! Competiția din cadrul acestui show este în primul rând una interioară (cu mine însămi) și un prilej unic de a socializa cu oameni dintr-un mediu nou, total necunoscut. Sunt convinsă că experiența Asia Express mă va face mai puternică și de altfel, cel mai important, va consolida frumoasa relație de prietenie dintre mine și mama.”, a adăugat Alexandra Matei, fiica celebrei cântărețe.