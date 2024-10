Cum au decis Ioana State și Mane Voicu să meargă împreună la Asia Express. De când sunt prieteni cei doi

Ioana State și Mane Voicu participă împreună în competiția Asia Express. Recent, concurenta a dezvăluit ce relație există între ei, dar și de ce l-a ales pe el în această aventură.

Ioana State și Mane Voicu, actori de stand-up, au acceptat provocarea de a participa la Asia Express 2024 și au decis să plece împreună pe Drumul Zeilor, în speranța că vor câștiga premiul cel mare. Ioana State a dezvăluit motivul pentru care au ales să formeze o echipă.

Citește și: Ioana State, dezvăluiri din adolescență. Cu ce s-a confruntat „Regina autoironiei”: „Nu regret că am trecut prin toate astea”

Ioana State, despre decizia de a merge cu Mane Voicu pe Drumul Zeilor: „Nu găseam fată”

Ioana State și Mane Voicu formează cea mai amuzantă echipă de la Asia Express. Cei doi concurenți au o dinamică aparte, iar chimia dintre ei este savuroasă.

Articolul continuă după reclamă

Invitați la Podcastito Express, Ioana State a mărturisit că pe ea și Mane Voicu îi leagă o prietenie de ani de zile. Cei doi s-au întâlnit pe scena de stand-up și au fuzionat din prima. Cu toate acestea, Ioana State și-a dorit inițial să plece la drum alături de o fată, însă nu a găsit persoana potrivită, așa că l-a ales pe Mane Voicu.

„Eu voiam să merg cu fată, dar nu găseam fată. Zic, pot să merg și cu un băiat (…) Mai speculam niște potențiale fete cu care puteam să merg, dar le-am zis că nu cred că am chimie și nu cred că ar ieși ceva ok. Totuși, este un context în care stai 24/24 cu o persoană, sub presiune, în condițiile acelea. Trebuie să fie cineva cu care să am un minim de confort, să știu că ne putem enerva unul pe celălalt, că ne trece super repede (…) Era o dinamică și se uitau la noi ca la spectacol cum ne bălăcăream, dar într-un mod drăguț, nu circ”, a declarat Ioana State.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Asia Express sezon 7, 22 septembrie. Ioana, scoasă din sărite de Mane. Concurenta a răbufnit: „De ce țipi la mine în halul ăla”

Ce spuneau Ioana State și Mane Voicu înainte de a pleca în aventura Asia Express

Ioana State: „Nu m-a crezut mai nimeni dintre apropiați când am spus în ce m-am băgat. Eu care mă împiedic și când deschid ușa și care am învățat să merg pe bicicletă la 11 ani. Singurul meu instinct de supraviețuire e să comand două porții de paste că poate nu mă satur cu una. Cu toate astea sunt inconștient de nerăbdătoare. Știu că va fi foarte greu ce ne așteaptă și în același timp sunt cuprinsă de un entuziasm nebun. Vreau să testez adrenalina unei astfel de competiții. Eu mă laud că sunt echilibrată, că mă descurc în orice situație, că știu să gestionez situații de criză. Acum sigur voi avea contextul să-mi demonstrez că nu sunt chiar așa. Las multe acasă: un iubit, nu al meu, al altcuiva, care sigur nu îmi va duce dorul pentru că nu știe că e iubitul meu. Glumesc… îmi va fi dor de familie și prieteni, mai ales de nepoți, de spectacole, de toată echipa mea de la #spitalepublicedinbaniprivati pe care îi las singuri atâta timp. Dar revin victorioasă, le-am promis. Plec în cea mai frumoasă și nebună aventură și vreau să mă lupt cu toate forțele distrându-mă și bucurându-mă de fiecare emoție trăită acolo.”

Mane Voicu: „Mă aștept ca Asia Expres să fie armata pe care nu am făcut-o. E o competiție în care cred că îți descoperi limitele și vreau să văd cât de departe pot merge în acele condiții grele. Am înțeles că nimic nu te poate pregăti pentru Asia Expres, asta zic toți cei care au participat, lucrul ăsta n-are cum să fie liniștitor. E clar că ne aruncăm cu totul afară din zona noastră de confort”.