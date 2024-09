Ioana State face dezvăluiri despre adolescență. Iată cu ce boală se confrunta și prin ce momente dificile a trecut.

Ioana State aduce tuturor zâmbetul pe buze. Tânăra comediată este recunoscută pentru autoironia folosită în materiale. De aceea a și primit numele de „Regina autoironiei”.

A devenit din ce în ce mai cunoscută, iar mulți se bucură să îi vadă parcursul, ba mai mult, o susțin în show-ul Asia Express. Însă puțini sunt cei care îi știu povestea.

Ioana State, dezvăluiri din adolescență. Cu ce s-a confruntat „Regina autoironiei”: „Nu regret că am trecut prin toate astea”

Vedeta a dezvăluit recent momentele complicate prin care a trecut în timpul liceului și problemele de sănătate care i-au marcat viața.

Ioana State a suferit de obezitate în adolescență, iar asta i-a afectat profund calitatea vieții. Recent, comedianta a vorbit deschis despre respectiva perioadă, cât și despre impactul pe care l-a avut asupra sănătății sale mintale.

„Nu e prima dată când vorbesc despre asta. Am mai făcut-o recent și într-un context diferit pentru a ridica un semnal de alarmă legat de afecțiunile psihice.

Poate e mult să spun afecțiuni psihice, dar sunt foarte mulți tineri care intră în depresie sau dezvoltă tulburări de anorexie sau bulimie din cauza asta.

Eu am fost o adolescentă obeză. La 16 ani am atins apogeul greutății mele, 110 kg (…). Nu regret că am trecut prin toate astea pentru că am crescut ca un adult cu o maturitate aparte, un mod aparte de a reacționa la criticile celor din jur (…).

Nu depinde starea mea de fericire de numărul de kilograme pe care îl am.”, a dezvăluit tânăra într-un interviu pe catine.ro.

Cu toate că în cea mai dificilă perioadă din viața unui om, Ioana s-a confruntat cu stigma celor din jur din cauza kilogramelor în plus, aceasta a reușit să treacă peste provocările fizice, dar mai ales mintale și emoționale.

Ea a luat tot ceea ce a învățat în momentele acelea și le-a transformat într-o bază puternică pentru viitor. Deși a fost o luptă grea, a determina-o să se maturizeze și să vadă lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Ioana nu a lăsat numărul de kilograme să îi dicteze viața și și-a ocnstruit un nume puternic în industria stand-up comedy.

„O femeie puternică mi se pare o femeie care este capabilă să se adapteze schimbărilor bruște din viață (…).

Eu mă consider o femeie puternică. Eu dacă mâine nu aș mai face stand-up, eu am cu ce să-mi hrănesc timpul. Simt că oricând mă pot reprofila.

O femeie puternică nu trebuie să știe să ridice greutăți, ea trebuie să știe să le ducă”, a mai adăugat aceasta.

Dacă nu era deja evident, din modul în care se prezintă pe scenă, Ioana demonstrează în fiecare ediție Asia Express cât de puternică și de hotărâtă este.

Tânăra trăiește fiecare provocare cu intensitate maximă și nu uită de umor, dar nici de autoironie. Starea ei molipsitoare nu-i aduce zâmbetul pe buze doar coechipierului, ci îi atrage și pe telespectatori.

Ioana a ales să vorbească despre problemele cu kilogramele în plus din adolescență pentru a trage un semnal de alarmă, pentru a le oferi și celorlalți posibilitatea de a discuta despre asta deschis, de a se accepta și, poate mai important, de a le veni în ajutor celor din jur.