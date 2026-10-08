Cursa pentru Ultima Șansă ajunge în lumea urșilor Panda. Concurenții Asia Express descoperă Chengdu într-o ediție spectaculoasă

Cea de-a nouăsprezecea ediție Asia Express, lider detaşat de audiență. Diseară, cursa pentru Ultima Șansă ajunge în lumea urșilor Panda. Concurenții Asia Express descoperă Chengdu într-o ediție plină de misiuni spectaculoase.

Ediția de aseară a adus o nouă provocare spectaculoasă în Asia Express – Drumul Mătăsii, unde lupta pentru Imunitatea Mică a început cu un joc desprins parcă din viitor, concurenții fiind nevoiți să poarte exoschelete portabile.

Cea de-a nouăsprezecea ediție Asia Express, lider detaşat de audiență

Cursa i-a purtat apoi către impresionantul complex de sculpturi rupestre de la Dazu, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, unde viteza a trecut pe plan secund, iar atenția la detalii a devenit esențială.

La întoarcere, Marius Damian i-a supus unui test de cunoștințe despre sit, cele cinci întrebări punând o presiune uriașă pe echipe: pentru a continua cursa, acestea au trebuit să ofere cel puțin trei răspunsuri corecte, în caz contrar fiind nevoite să refacă vizita. Totul, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.

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Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:30 – 23:55, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a nouăsprezecea ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.8 puncte de rating şi 30.7% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 3.9 puncte de rating şi 17.7% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.5 puncte de rating şi 21.8% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.2 puncte de rating şi 14.1% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.6 puncte de rating şi 18.9% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.5 puncte de rating şi 15.1% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 20:56, peste 1.3 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.4 puncte de rating și 24.3% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.1 puncte de rating și 28.1% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Diseară, cursa pentru Ultima Șansă ajunge în lumea urșilor Panda

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, Cursa pentru Ultima Șansă din etapa a cincea Asia Express – Drumul Mătăsii îi va purta pe concurenți în lumea urșilor Panda. Ajunși în Chengdu, echipele aflate în pericol vor avea parte de o cursă cu totul diferită, în care unul dintre cele mai iubite simboluri ale Chinei va deveni firul roșu al întregii zile. De la întâlnirea cu adevărații urși Panda până la teatru de umbre, costume, ședințe foto și o misiune neașteptată despre dragoste, fiecare probă va dezvălui o altă față a orașului.

Prima întâlnire va fi chiar cu adevărații urși Panda. De această dată, viteza, gălăgia și agitația specifice unei curse Asia Express vor trebui lăsate deoparte. Concurenții vor primi o listă cu momente din viața de zi cu zi a urșilor pe care trebuie să le surprindă în fotografii: un panda care mănâncă bambus, unul care se cațără, se joacă, doarme în poziții imposibile sau privește direct spre cameră.

Pentru a obține primul abțibild Panda și următorul indiciu, echipele vor avea nevoie de zece fotografii corecte. Însă regulile vor fi stricte: orice gest care ar putea deranja animalele, de la alergat până la țipat, va fi penalizat. Astfel, concurenții vor fi obligați să își schimbe complet ritmul și să aștepte ca protagoniștii zilei să le ofere cadrele de care au nevoie.

De la urșii Panda adevărați, cursa va continua către Chengdu Shadow Play Art Museum, unde echipele vor descoperi o altă lume. Într-un atelier de teatru de umbre, concurenții vor trebui să picteze și să asambleze o marionetă Panda, reproducând cât mai fidel modelul primit.

Misiunea nu se va opri însă aici. După ce vor învăța zece mișcări de mânuire a marionetei, concurenții vor trebui să creeze o poveste și să urce pe scenă. Publicul va fi cel care va decide dacă momentul lor artistic merită să îi trimită mai departe, iar echipele care nu vor obține suficiente voturi vor fi obligate să se întoarcă la repetiții.

Apoi, rolurile se vor inversa, iar concurenții vor deveni ei înșiși urși Panda. Îmbrăcați în costume și „înarmați” cu bambus, vor ajunge într-unul dintre locurile dedicate simbolului orașului și vor avea de recreat în fotografii comportamente inspirate de simpaticii urși. Rostogoliri, încercări nereușite de cățărare, somn după o masă copioasă, mers în patru labe sau bambus devorat cu poftă vor transforma misiunea într-unul dintre cele mai amuzante momente ale cursei.

Ultima parte a aventurii îi va duce în People's Park, unde Panda va deveni elementul-cheie al unei misiuni cu totul neașteptate: găsirea iubirii. Într-un loc în care părinții postează anunțuri în încercarea de a găsi parteneri potriviți pentru copiii lor, concurenții vor trebui să identifice un anunț marcat cu simbolul Panda și să găsească persoana care l-a postat.

Va fi o Cursă pentru Ultima Șansă cu o atmosferă aparte, în care tensiunea unei posibile eliminări se va întâlni cu unele dintre cele mai simpatice și surprinzătoare misiuni ale etapei. Într-un oraș în care Panda apare la fiecare pas, concurenții vor trece de la observație și răbdare la creativitate, umor și interacțiunea cu localnicii.

Cine va reuși să adune toate abțibildurile Panda, ce situații neașteptate vor apărea pe traseu și, mai ales, pentru cine aventura pe Drumul Mătăsii va continua, telespectatorii vor descoperi diseară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express, la Antena 1.