De ce nu a primit Valerie Lungu o scrisoare de la cei dragi la Asia Express. Explicația Irinei Fodor a surprins-o

Un moment emoționant a avut loc la careul Asia Express, după ce concurenții au vorbit despre scrisorile primite de la cei dragi. Valerie Lungu a mărturisit că nu a primit niciun mesaj de acasă, iar Irina Fodor i-a explicat de ce s-a întâmplat acest lucru. Ulterior, Alex Gîlcă a făcut o declarație prin care a vrut să o asigure că nu este singură în competiție.
Cum a motivat Irina lipsa unei scrisori pentru Valerie din partea celor dragi
La careu, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au vorbit despre scrisorile primite de la familie. În acel moment, Valerie a intervenit și a atras atenția că nu toți concurenții au avut parte de o asemenea surpriză.
„Nu toți”, a spus Valerie.
Irina Fodor a explicat că părinții lui Alex Gîlcă au dorit să îi transmită un mesaj și lui Valerie, însă echipa de producție nu a știut dacă aceasta și-ar fi dorit să primească o scrisoare din partea familiei altui concurent.
„Părinții lui Alex au vrut să scrie și pentru tine. Nu știam dacă ți-ai dori să primești de la altcineva și nu am vrut să te întristăm cu nimic. Am vrut doar să fii motivată și fericită”, i-a spus prezentatoarea.
Valerie Lungu, mărturisire dureroasă despre lipsa unei scrisori
Valerie a recunoscut că și-ar fi dorit să primească un mesaj de acasă, care să îi arate că este importantă pentru cineva. Totuși, concurenta a explicat că această experiență o motivează să devină mai puternică, chiar dacă sentimentele pe care le trăiește nu sunt ușor de gestionat.
„Mi-aș fi dorit și eu să primesc o scrisoare, să văd că contez pentru cineva, dar lucrul ăsta mă face și mai tare. E acolo un sentiment să știi că nu ești a nimănui, dar totuși se gândește cineva la tine. Cred că am un sentiment de m-am obișnuit. Sunt obișnuită să nu primesc mesaje de apreciere. Sunt obișnuită mereu să demonstrez ceva ca să primesc ceva. Cumva, o parte din mine se aștepta că nu o să primesc scrisoare. E nasol să fii obișnuit”, a mărturisit Valerie.
Irina Fodor a încercat să o încurajeze și i-a amintit cât de mult a reușit să demonstreze pe parcursul competiției. Prezentatoarea a subliniat că Valerie este puternică și că rezultatele sale din Asia Express sunt o dovadă a determinării de care a dat dovadă.
„Valerie, vreau să știi că noi suntem mândri de tine și tu ai demonstrat multe în acest show. Uită-te până unde ai ajuns, de câte ori ai ajuns prima! Așa micuță cum ești, ești super puternică”, i-a transmis Irina.
Alex Gîlcă, mesaj emoționant pentru Valerie
Nici Alex Gîlcă nu a rămas indiferent la momentul delicat. Concurentul a explicat că mesajul primit din partea părinților săi a fost adresat amândurora și a ținut să îi transmită lui Valerie că o consideră parte din familia sa.
„Acest mesaj a fost de la familia mea pentru noi, dar vreau să spun că familia mea este și Valerie. Familia mea s-a mărit cu un membru și este parte din familia mea și nu vreau să te simți așa”, a declarat Alex.
La rândul ei, Ana-Maria Mocanu a vorbit despre impactul pe care l-a avut momentul asupra sa și despre delicatețea situației prin care a trecut colega ei.
„Ni s-a părut un moment atât de delicat, încât doar m-am uitat la ea și i-am spus să fie puternică”, a declarat Ana-Maria Mocanu.
Mărturisirea lui Valerie a adus în prim-plan latura sensibilă a competiției Asia Express, unde dorul de casă și lipsa mesajelor de la cei dragi pot deveni la fel de greu de gestionat precum probele și provocările de pe traseu.Asia Express, 28 octombrie. Ce vezi diseară, în premieră: declarații neașteptate la careu, înainte de Cursa pentru Ultim...