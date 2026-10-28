Antena Căutare
Home Asia Express Stiri De ce nu a primit Valerie Lungu o scrisoare de la cei dragi la Asia Express. Explicația Irinei Fodor a surprins-o

De ce nu a primit Valerie Lungu o scrisoare de la cei dragi la Asia Express. Explicația Irinei Fodor a surprins-o

Valerie Lungu a dezvăluit la Asia Express cât de mult și-ar fi dorit o scrisoare de acasă. Ce explicație i-a oferit Irina Fodor și ce mesaj i-a transmis Alex Gîlcă?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 20:50 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 20:55
De ce nu a primit Valerie Lungu o scrisoare de la cei dragi la Asia Express. Explicația Irinei Fodor a surprins-o | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un moment emoționant a avut loc la careul Asia Express, după ce concurenții au vorbit despre scrisorile primite de la cei dragi. Valerie Lungu a mărturisit că nu a primit niciun mesaj de acasă, iar Irina Fodor i-a explicat de ce s-a întâmplat acest lucru. Ulterior, Alex Gîlcă a făcut o declarație prin care a vrut să o asigure că nu este singură în competiție.

Cum a motivat Irina lipsa unei scrisori pentru Valerie din partea celor dragi

La careu, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au vorbit despre scrisorile primite de la familie. În acel moment, Valerie a intervenit și a atras atenția că nu toți concurenții au avut parte de o asemenea surpriză.

„Nu toți”, a spus Valerie.

Articolul continuă după reclamă

Irina Fodor a explicat că părinții lui Alex Gîlcă au dorit să îi transmită un mesaj și lui Valerie, însă echipa de producție nu a știut dacă aceasta și-ar fi dorit să primească o scrisoare din partea familiei altui concurent.

„Părinții lui Alex au vrut să scrie și pentru tine. Nu știam dacă ți-ai dori să primești de la altcineva și nu am vrut să te întristăm cu nimic. Am vrut doar să fii motivată și fericită”, i-a spus prezentatoarea.

Valerie Lungu, mărturisire dureroasă despre lipsa unei scrisori

Valerie a recunoscut că și-ar fi dorit să primească un mesaj de acasă, care să îi arate că este importantă pentru cineva. Totuși, concurenta a explicat că această experiență o motivează să devină mai puternică, chiar dacă sentimentele pe care le trăiește nu sunt ușor de gestionat.

„Mi-aș fi dorit și eu să primesc o scrisoare, să văd că contez pentru cineva, dar lucrul ăsta mă face și mai tare. E acolo un sentiment să știi că nu ești a nimănui, dar totuși se gândește cineva la tine. Cred că am un sentiment de m-am obișnuit. Sunt obișnuită să nu primesc mesaje de apreciere. Sunt obișnuită mereu să demonstrez ceva ca să primesc ceva. Cumva, o parte din mine se aștepta că nu o să primesc scrisoare. E nasol să fii obișnuit”, a mărturisit Valerie.

Irina Fodor a încercat să o încurajeze și i-a amintit cât de mult a reușit să demonstreze pe parcursul competiției. Prezentatoarea a subliniat că Valerie este puternică și că rezultatele sale din Asia Express sunt o dovadă a determinării de care a dat dovadă.

„Valerie, vreau să știi că noi suntem mândri de tine și tu ai demonstrat multe în acest show. Uită-te până unde ai ajuns, de câte ori ai ajuns prima! Așa micuță cum ești, ești super puternică”, i-a transmis Irina.

Alex Gîlcă, mesaj emoționant pentru Valerie

Nici Alex Gîlcă nu a rămas indiferent la momentul delicat. Concurentul a explicat că mesajul primit din partea părinților săi a fost adresat amândurora și a ținut să îi transmită lui Valerie că o consideră parte din familia sa.

„Acest mesaj a fost de la familia mea pentru noi, dar vreau să spun că familia mea este și Valerie. Familia mea s-a mărit cu un membru și este parte din familia mea și nu vreau să te simți așa”, a declarat Alex.

La rândul ei, Ana-Maria Mocanu a vorbit despre impactul pe care l-a avut momentul asupra sa și despre delicatețea situației prin care a trecut colega ei.

„Ni s-a părut un moment atât de delicat, încât doar m-am uitat la ea și i-am spus să fie puternică”, a declarat Ana-Maria Mocanu.

Mărturisirea lui Valerie a adus în prim-plan latura sensibilă a competiției Asia Express, unde dorul de casă și lipsa mesajelor de la cei dragi pot deveni la fel de greu de gestionat precum probele și provocările de pe traseu.

Asia Express, 28 octombrie. Ce vezi diseară, în premieră: declarații neașteptate la careu, înainte de Cursa pentru Ultim...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul
Observatornews.ro ANIMAȚIE. Filmul tragediei feroviare din Spania: "Îi luam pulsul ca să-l conving să rămână cu mine" ANIMAȚIE. Filmul tragediei feroviare din Spania: "Îi luam pulsul ca să-l conving să rămână cu mine"
Antena 3 Ce s-a întâmplat cu 23 de minute înainte de tragedia feroviară din Spania. Decizia „inexplicabilă” care a dus la impactul fatal Ce s-a întâmplat cu 23 de minute înainte de tragedia feroviară din Spania. Decizia „inexplicabilă” care a dus la impactul fatal
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Asia Express 2026. Concurenții ajung în cel mai mare mall din lume și devin oameni de afaceri. Urmează cursa pentru ultima șansă
Asia Express 2026. Concurenții ajung în cel mai mare mall din lume și devin oameni de afaceri. Urmează cursa...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cine a ajuns primul la Irina Fodor, la Asia Express. Cadoul neașteptat primit de concurenți
Cine a ajuns primul la Irina Fodor, la Asia Express. Cadoul neașteptat primit de concurenți
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Fiica Ancăi Serea a venit în România pentru două zile! Cum și-au petrecut timpul Sarah și mama ei
Fiica Ancăi Serea a venit în România pentru două zile! Cum și-au petrecut timpul Sarah și mama ei Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor
Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reforma administrativă a PSD! Cât ar economisi statul din comasarea primăriilor
Reforma administrativă a PSD! Cât ar economisi statul din comasarea primăriilor BZI
„Slavă ție, Căline!”. Când Sfântul Dumitru e transformat în agent al lui Georgescu. Reportaj de noapte între Dealul Patriarhiei și Arestul Central
„Slavă ție, Căline!”. Când Sfântul Dumitru e transformat în agent al lui Georgescu. Reportaj de noapte... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x