Valerie Lungu a dezvăluit la Asia Express cât de mult și-ar fi dorit o scrisoare de acasă. Ce explicație i-a oferit Irina Fodor și ce mesaj i-a transmis Alex Gîlcă?

De ce nu a primit Valerie Lungu o scrisoare de la cei dragi la Asia Express. Explicația Irinei Fodor a surprins-o | Antena 1

Un moment emoționant a avut loc la careul Asia Express, după ce concurenții au vorbit despre scrisorile primite de la cei dragi. Valerie Lungu a mărturisit că nu a primit niciun mesaj de acasă, iar Irina Fodor i-a explicat de ce s-a întâmplat acest lucru. Ulterior, Alex Gîlcă a făcut o declarație prin care a vrut să o asigure că nu este singură în competiție.

Cum a motivat Irina lipsa unei scrisori pentru Valerie din partea celor dragi

La careu, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au vorbit despre scrisorile primite de la familie. În acel moment, Valerie a intervenit și a atras atenția că nu toți concurenții au avut parte de o asemenea surpriză.

„Nu toți”, a spus Valerie.

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Irina Fodor a explicat că părinții lui Alex Gîlcă au dorit să îi transmită un mesaj și lui Valerie, însă echipa de producție nu a știut dacă aceasta și-ar fi dorit să primească o scrisoare din partea familiei altui concurent.

„Părinții lui Alex au vrut să scrie și pentru tine. Nu știam dacă ți-ai dori să primești de la altcineva și nu am vrut să te întristăm cu nimic. Am vrut doar să fii motivată și fericită”, i-a spus prezentatoarea.

Valerie Lungu, mărturisire dureroasă despre lipsa unei scrisori

Valerie a recunoscut că și-ar fi dorit să primească un mesaj de acasă, care să îi arate că este importantă pentru cineva. Totuși, concurenta a explicat că această experiență o motivează să devină mai puternică, chiar dacă sentimentele pe care le trăiește nu sunt ușor de gestionat.

„Mi-aș fi dorit și eu să primesc o scrisoare, să văd că contez pentru cineva, dar lucrul ăsta mă face și mai tare. E acolo un sentiment să știi că nu ești a nimănui, dar totuși se gândește cineva la tine. Cred că am un sentiment de m-am obișnuit. Sunt obișnuită să nu primesc mesaje de apreciere. Sunt obișnuită mereu să demonstrez ceva ca să primesc ceva. Cumva, o parte din mine se aștepta că nu o să primesc scrisoare. E nasol să fii obișnuit”, a mărturisit Valerie.

Irina Fodor a încercat să o încurajeze și i-a amintit cât de mult a reușit să demonstreze pe parcursul competiției. Prezentatoarea a subliniat că Valerie este puternică și că rezultatele sale din Asia Express sunt o dovadă a determinării de care a dat dovadă.

„Valerie, vreau să știi că noi suntem mândri de tine și tu ai demonstrat multe în acest show. Uită-te până unde ai ajuns, de câte ori ai ajuns prima! Așa micuță cum ești, ești super puternică”, i-a transmis Irina.

Alex Gîlcă, mesaj emoționant pentru Valerie

Nici Alex Gîlcă nu a rămas indiferent la momentul delicat. Concurentul a explicat că mesajul primit din partea părinților săi a fost adresat amândurora și a ținut să îi transmită lui Valerie că o consideră parte din familia sa.

„Acest mesaj a fost de la familia mea pentru noi, dar vreau să spun că familia mea este și Valerie. Familia mea s-a mărit cu un membru și este parte din familia mea și nu vreau să te simți așa”, a declarat Alex.

La rândul ei, Ana-Maria Mocanu a vorbit despre impactul pe care l-a avut momentul asupra sa și despre delicatețea situației prin care a trecut colega ei.

„Ni s-a părut un moment atât de delicat, încât doar m-am uitat la ea și i-am spus să fie puternică”, a declarat Ana-Maria Mocanu.

Mărturisirea lui Valerie a adus în prim-plan latura sensibilă a competiției Asia Express, unde dorul de casă și lipsa mesajelor de la cei dragi pot deveni la fel de greu de gestionat precum probele și provocările de pe traseu.