Dezvăluiri incendiare despre noile reguli de la Asia Express! Alina Ceușan și Oase au spus TOT, la DE SPEAK Firu-n patru, online,pe AntenaPlay

La „DE SPEAK firu-un patru” aflăm cele mai tari informații de culise din Asia Express. În cel mai recent episod, Speak și Ștefania i-au avut ca invitați pe Alina Ceușan și.....Oase!

Ce părere au avut despre regulile pentru obținerea biletului către Taiwan și cât de bine le-au înțeles?

„Când am văzut că se schimbă atât de mult regulile, am zis „No, e bine! O să ne distrm săptămâna asta! Eu nu am înțeles nimic, nimic din ce ni s-a spus acolo”, a mărturisit, amuzată, Alina Ceușan.