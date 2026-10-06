Diseară, lupta pentru Marea Imunitate ajunge în „Orașul 8D”! O zi nebună în Chongqing, la Asia Express, cu o cursă care arată ca o finală, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, lupta pentru Marea Imunitate mută aventura Asia Express – Drumul Mătăsii în Chongqing, spectaculosul oraș supranumit „Orașul 8D” sau „Orașul Labirint”. Va fi una dintre cele mai intense zile ale etapei, cu un traseu extrem de alambicat, misiuni care îi vor purta pe concurenți prin locuri devenite simboluri ale metropolei și o cursă care, prin ritm și dificultate, va arăta ca o adevărată finală.

Diseară, lupta pentru Marea Imunitate ajunge în „Orașul 8D”

Chongqing își va dezvălui încă de la început una dintre laturile sale inedite: gastronomia. Prima provocare îi va aduce pe concurenți într-un restaurant care propune un serviciu neobișnuit, cu așa-numiții „ospătari sexy”, unde servirea preparatelor este transformată într-un adevărat spectacol.

Înainte să intre în rolul chelnerilor, concurenții vor trebui să guste Zhu Nao Hua - un preparat local picant și să învețe cum se pregătește. Apoi, sub îndrumarea unui ospătar profesionist, vor descoperi și regulile unui serviciu cu totul special. De la dans și masaj, până la modalități surprinzătoare de a servi mâncarea și băuturile, echipele vor avea de reprodus cât mai fidel demonstrația primită în fața adevăraților clienți ai restaurantului. Iar la final, verdictul va veni chiar de la aceștia, sub forma unei recenzii.

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De aici, concurenții vor porni să descopere unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului: Liziba Train Station, celebra stație unde trenul trece chiar printr-o clădire. Locul atrage o mulțime de oameni care încearcă să surprindă fotografia perfectă, iar echipele vor trebui să intre și ele în jocul localnicilor și să realizeze celebra imagine în care, printr-o iluzie de perspectivă, par că „mănâncă trenul”.

Dar adevărata nebunie va începe odată ce concurenții vor descoperi de ce Chongqing este numit „Orașul 8D”. Într-un oraș în care ceea ce pare parter poate deveni, câteva străzi mai departe, un etaj aflat la zeci de metri înălțime, orientarea va deveni o misiune în sine. Poduri, pasarele, clădiri construite pe mai multe niveluri și străzi suprapuse vor transforma cursa într-un adevărat labirint.

La Kuixing Building, echipele vor intra în lumea „armatei Bang Bang”, localnici cunoscuți pentru transportul mărfurilor prin acest oraș complicat. Concurenții vor trebui să le preia rolul și să transporte provizii prin labirintul urban, având grijă ca marfa să ajungă la destinație în condiții bune. Coșuri cu mâncare sau fructe vor trebui cărate pe un traseu în care simpla găsire a drumului corect se poate transforma într-o provocare.

Va fi o zi în care concurenții vor alerga printr-unul dintre cele mai spectaculoase și greu de descifrat orașe întâlnite până acum pe Drumul Mătăsii. Chongqing va deveni el însuși o probă Asia Express: un oraș pe verticală, în care distanțele și nivelurile păcălesc permanent orientarea, iar fiecare misiune va adăuga presiune într-o luptă pentru Marea Imunitate care va semăna tot mai mult cu o finală.

Cine va reuși să deslușească labirintul din „Orașul 8D”, ce situații neașteptate va provoca experiența din restaurant și cine va face un pas decisiv spre Marea Imunitate, telespectatorii vor descoperi luni, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1.

Asia Express continuă săptămâna aceasta, în mod excepțional, miercuri şi joi, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.