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Eşarfa a fost roşie! Cheloo şi Mihai Ban au părăsit Asia Express. Duminică începe etapa mult aşteptată a schimbului de echipe

Cursa pentru Ultima Șansă din cea de-a cincea etapă Asia Express – Drumul Mătăsii a avut în centrul ei ursul Panda, unul dintre cele mai iubite simboluri ale Chinei.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 09:49 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 09:50
Eşarfa a fost roşie! Cheloo şi Mihai Ban au părăsit Asia Express. Duminică începe etapa mult aşteptată a schimbului de echipe | Antena 1
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Deși se aflau într-o competiție cu o miză uriașă, concurenții s-au bucurat din plin de întâlnirea cu celebrele animale, iar întreaga zi a avut un vibe diferit față de cursele de până acum.

Eşarfa a fost roşie! Cheloo şi Mihai Ban au părăsit Asia Express

Dincolo de momentele amuzante și de misiunile dedicate urșilor Panda, presiunea competiției a rămas însă la fel de mare. Finalul zilei a adus și vestea de care toate echipele se temeau. Cheloo și Mihai Ban au ajuns ultimii la Irina Fodor, iar de această dată norocul nu a mai fost de partea lor. Eșarfa a fost roșie, astfel că cei doi au părăsit competiția și Drumul Mătăsii, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Asia Express, într-o nouă ediție lider detaşat de audiență

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Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:29 – 00:11, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 20-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.3 puncte de rating şi 28% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea Las Fierbinţi și a filmului „2 Pistoale” înregistra 4.1 puncte de rating şi 18.2% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.5 puncte de rating şi 22.2% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.1 puncte de rating şi 14% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.2 puncte de rating şi 18.1% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.8 puncte de rating şi 16.8% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 20:59, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.3 puncte de rating și 22.3% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.6 puncte de rating și 24.9% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Duminică începe etapa mult aşteptată a schimbului de echipe

Duminică, Asia Express dă startul celei de-a șasea etape, una dintre cele mai așteptate de public. Competiția va fi dată complet peste cap de celebrul schimb de echipe, care îi va despărți temporar pe concurenți de partenerii alături de care au parcurs până acum Drumul Mătăsii și îi va obliga să intre în cursă într-o formulă cu totul nouă.

Cum se vor descurca noile perechi și ce tensiuni sau alianțe neașteptate va aduce schimbul de echipe, telespectatorii vor descoperi duminică, de la ora 20:00, la Antena 1.

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Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

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