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Gabi Torje, în costum de sirenă în marea finală Asia Express 2026. Imaginile care au stârnit hohote de râs

Gabi Torje s-a costumat în Mica Sirenă pentru o probă din finala Asia Express. Iată imaginile cu transformarea sportivului.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 22:06 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 22:05
Imaginile care au stârnit hohote de râs | Antena 1
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Gabi Torje și Alin Alexuc au avut parte de o porție de râs pe cinste. Cei doi au aflat că trebuie să pozeze în Mica Sirenă pentru următoarea probă. Și-au împărțit rapid sarcinile misiunii, iar Gabi a fost cel care s-a costumat, în timp ce Alexuc a rămas pe margine să facă poza perfectă.

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Gabi Torje, în costum de sirenă în marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii

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„La început, pentru antrenament, mi-a dat numai labele alea”, relatează Gabi. „Când m-am scufundat prima oară am zis gata, ce-am scăpat eu de la etajul 88, mor aici! O presiune...”

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„Eu sunt pregătit, dar trebuie să te lași în jos mai mult”, îi spune Alexuc.

Cei doi au realizat târziu că trebuie să poarte tot costumul pentru a primi validarea judecătorului. Astfel, Gabi și-a pus coada de sirenă și a stat în pozițiile indicate de Alexuc.

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„Nu râdeam prea tare să nu te enervezi, dar râdeam rău de tot”, spune Alexuc.

„Trebuie să dai coada un pic mai jos!” îi spune Alexuc lui Gabi, abia abținându-se din râs.

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gabi torje și alin alexuc
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„Ascultați-mă. Eu am făcut bine când m-am scufundat acolo. Nu a făcut el poza bună”, se apără Gabi.

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