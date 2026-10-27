Lacrimi la Asia Express! Concurenții au primit mesaje emoționante de acasă: „M-a răvășit cumplit”

Scrisori neașteptate, lacrimi și dor de casă la Asia Express! Ce au descoperit concurenții în plicurile primite și de ce au fost atât de emoționați?

Momente emoționante în ediția din această seară a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”! Concurenții au avut parte de o surpriză care i-a făcut să-și stăpânească cu greu lacrimile. După zile întregi departe de familie și de oamenii dragi, aceștia au primit scrisori care le-au adus aminte de casă și le-au trezit dorul de cei apropiați.

Momente pline de lacrimi la Asia Express

Irina Fodor le-a oferit tuturor echipelor un avantaj, permițându-le să parcurgă cu mașinile de producție o parte din drumul lung pe care îl aveau de făcut. Însă, înainte de a ajunge la locul de unde urmau să continue călătoria cu autostopul, concurenții au avut parte de o surpriză neașteptată. În mașini îi așteptau scrisori trimise de cei de acasă.

Pentru mulți dintre ei, momentul a fost unul copleșitor. Dorul acumulat în timpul competiției și cuvintele venite de la familie au transformat drumul într-o experiență plină de emoție. Rând pe rând, concurenții au deschis plicurile și au descoperit mesajele pregătite de oamenii pe care îi iubesc.

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Mirela Vaida, în lacrimi după ce a citit scrisoarea familiei

Mirela Vaida a fost profund emoționată când a descoperit cine îi trimisese mesajul. Scrisoarea venită din partea soțului și a copiilor a făcut-o să resimtă și mai puternic dorul de casă.

„Când am deschis plicul, am văzut că e de la soțul meu și de la copii”, a spus Mirela, printre lacrimi.

Și Maurice Munteanu a avut o reacție emoționantă. Acesta a recunoscut imediat scrisul mamei sale, iar momentul în care a început să citească mesajul l-a făcut să izbucnească în lacrimi. Scrisoarea a reprezentat o legătură specială cu familia, într-o perioadă în care dorul și provocările competiției își spun cuvântul.

Ana-Maria Mocanu, copleșită de mesajul primit

Nici Ana-Maria Mocanu nu și-a putut stăpâni emoțiile în timp ce citea rândurile trimise de cei dragi. Concurenta a recunoscut cât de mult a afectat-o mesajul primit și a vorbit despre dificultatea de a-l parcurge fără să plângă.

„Nu am putut să termin scrisoarea fără să mi se înnoade lacrimile în barbă”, a declarat Ana-Maria Mocanu, vizibil emoționată.

Pentru concurenții de la „Asia Express”, scrisorile au însemnat mai mult decât câteva rânduri pe hârtie. Ele le-au oferit un moment de apropiere de familie și le-au reamintit ce îi așteaptă acasă, în ciuda distanței și a obstacolelor pe care trebuie să le depășească în competiție.