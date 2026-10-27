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Lacrimi la Asia Express! Concurenții au primit mesaje emoționante de acasă: „M-a răvășit cumplit”

Scrisori neașteptate, lacrimi și dor de casă la Asia Express! Ce au descoperit concurenții în plicurile primite și de ce au fost atât de emoționați?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 22:03 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 22:07
Lacrimi la Asia Express! Concurenții au primit mesaje emoționante de acasă: „M-a răvășit cumplit” | Antena 1
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Momente emoționante în ediția din această seară a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”! Concurenții au avut parte de o surpriză care i-a făcut să-și stăpânească cu greu lacrimile. După zile întregi departe de familie și de oamenii dragi, aceștia au primit scrisori care le-au adus aminte de casă și le-au trezit dorul de cei apropiați.

Momente pline de lacrimi la Asia Express

Irina Fodor le-a oferit tuturor echipelor un avantaj, permițându-le să parcurgă cu mașinile de producție o parte din drumul lung pe care îl aveau de făcut. Însă, înainte de a ajunge la locul de unde urmau să continue călătoria cu autostopul, concurenții au avut parte de o surpriză neașteptată. În mașini îi așteptau scrisori trimise de cei de acasă.

Pentru mulți dintre ei, momentul a fost unul copleșitor. Dorul acumulat în timpul competiției și cuvintele venite de la familie au transformat drumul într-o experiență plină de emoție. Rând pe rând, concurenții au deschis plicurile și au descoperit mesajele pregătite de oamenii pe care îi iubesc.

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Mirela Vaida, în lacrimi după ce a citit scrisoarea familiei

Mirela Vaida a fost profund emoționată când a descoperit cine îi trimisese mesajul. Scrisoarea venită din partea soțului și a copiilor a făcut-o să resimtă și mai puternic dorul de casă.

„Când am deschis plicul, am văzut că e de la soțul meu și de la copii”, a spus Mirela, printre lacrimi.

Și Maurice Munteanu a avut o reacție emoționantă. Acesta a recunoscut imediat scrisul mamei sale, iar momentul în care a început să citească mesajul l-a făcut să izbucnească în lacrimi. Scrisoarea a reprezentat o legătură specială cu familia, într-o perioadă în care dorul și provocările competiției își spun cuvântul.

Ana-Maria Mocanu, copleșită de mesajul primit

Nici Ana-Maria Mocanu nu și-a putut stăpâni emoțiile în timp ce citea rândurile trimise de cei dragi. Concurenta a recunoscut cât de mult a afectat-o mesajul primit și a vorbit despre dificultatea de a-l parcurge fără să plângă.

„Nu am putut să termin scrisoarea fără să mi se înnoade lacrimile în barbă”, a declarat Ana-Maria Mocanu, vizibil emoționată.

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Pentru concurenții de la „Asia Express”, scrisorile au însemnat mai mult decât câteva rânduri pe hârtie. Ele le-au oferit un moment de apropiere de familie și le-au reamintit ce îi așteaptă acasă, în ciuda distanței și a obstacolelor pe care trebuie să le depășească în competiție.

Cine a câștigat amuleta la Asia Express. Ce avantaj important a primit echipa câștigătoare de la Irina Fodor... Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express, după ce nu a primit nicio scrisoare de la familie. Mărturisirea dureroasă...

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