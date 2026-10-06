Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, ceartă de proporții la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ele: „Ești bătută-n cap astăzi!”

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu s-au certat la Asia Express, în timpul unei probe din Chongqing. În ediția de pe 6 octombrie, ele două prietene au întâmpinat dificultăți la misiune, motiv pentru care spritele s-au încins.

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au ajuns în unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului Chongqing: Liziba Train Station, o stație unde trenul trece chiar printr-o clădire. Locul atrage o mulțime de turiști care încearcă să surprindă fotografia perfectă, în care, printr-o iluzie de perspectivă, par că „mănâncă trenul”. O astfel de fotografie a stârnit tensiuni în echipa Loredana-Ana.

Fiind două fete care se pozează mult, Loredana și Ana se așteptau ca proba să fie una ușoară, însă lucrurile nu au stat deloc așa, pentru că au trebuit să găsească un truc pentru încadratura perfectă.

„Nu mă împinge!” Loredana și Ana, ceartă de proporții Chongqing. Ce s-a întâmplat în timpul unei ședințe foto: „Ești bătută-n cap astăzi!”

Deoarece nu reușeau să realizeze fotografia astfel încât una dintre ele să pară că mănâncă trenul, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu s-au luat la ceartă. Loredana Chivu i-a spus Anei, pe un ton ridicat, să-și ia poziția de poză, iar de aici a urmat un shcimb de replici.

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„Nu mă împinge! Zi-mi doar unde să mă duc!”, a spus Ana.

„Ești bătută în cap astăzi, pe bune! Țip la tine că nu asculți nimic.Trebuie să facem amândouă, nu pot să urlu la tine și tu să nu înțelegi nimic”, a spus Loredana.

„Te aud, femeie! Urli degeaba!”, a spus Ana.

Cele două au apelat la cineva să le ajute, iar astfel Ana a aflat că trebuia să țină capul înclinat pentru a crea iluzia optică.

Imaginile au fost difuzate în ediția Asia Express de pe 6 octombrie, conform programului TV Antena 1.

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În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express - Drumul Mătăsii", 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What's UP și soția lui, Miky.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.