Maurice Munteanu și Connie au avut parte de o surpriză la Asia Express. Ce le-a cerut gazda să facă în toiul nopții

Maurice Munteanu și Connie Preda au trecut printr-o situație neașteptată în casa unei gazde, în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express. Descoperă ce le-a cerut gazda, în toiul nopții.

Găsirea unui loc de cazare nu este deloc o sarcină simplă la Asia Express, însă lucrurile se complică și mai mult atunci când gazda are anumite planuri pentru cei pe care i-a luat acasă! De acest lucru s-au convins și Maurice Munteanu și Connie Preda, care au fost puși la „treabă”! Descoperă în rândurile de mai jos ce i-a pus gazda să facă în toiul nopții, în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii.

Maurice Munteanu și Connie Preda au avut parte de o surpriză la Asia Express. Ce le-a cerut gazda să facă în toiul nopții, în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii

După o zi plină de misiuni, Maurice Munteanu și Connie Preda au mers pe stradă și au încercat să găsească un loc de cazare. După mai multe încercări eșuate, cei doi au reușit să convingă un bărbat să le ofere un loc unde să se odihnească.

Încântați, aceștia l-au urmat și s-au bucurat să pot, în sfârșit, să se odihnească! Cei doi au apreciat din plin generozitatea bărbatului și au savurat diferitele preparate pe care acesta le-a pus pe masă, la cină.

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Când credeam că în sfârșit vor fi lăsați să se relaxeze și să doarmă, gazda a arătat că are cu totul și cu totul alte planuri!

„S-a învârtit masa aia, s-a împăcat împărătește, până când domnul a avut o idee! Ne-a invitat în living să exersăm alături de dânsul în costume de operată”, a spus Maurice Munteanu.

Cei doi au acceptat și au început să se îmbrace, dar nu a durat mult până ce concurentul s-a enervat.

„M-am enervat! Vine cu un tupeu fantastic la mine și spune că îmi e mică!”, a povestit Maurice Munteanu nervos, în cadrul unui testimonial.

„Cred că eram ceva la care nu te puteai uita! Reclamă la Obregia”, a mai zis acesta.

Momentul a fost unul savuros.

„Într-un final, nu știu cum naiba reușim să îi zicem că suntem obosiți și că dorim să ne culcăm”, a spus Maurice Munteanu,

Nu ratați Asia Express – Drumul Mătăsii, diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!