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Maurice și Connie au părăsit Asia Express! Ce i-a transmis Maurice lui Valerie Lungu înainte de plecare

Eliminarea de la Asia Express a adus un mesaj neașteptat pentru Valerie Lungu. Ce a recunoscut Maurice Munteanu înainte să plece și cum a reacționat concurenta?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 23:53 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 23:52
Maurice și Connie au părăsit Asia Express! Ce i-a transmis Maurice lui Valerie Lungu înainte de plecare | Antena 1
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Maurice Munteanu și Connie au părăsit competiția Asia Express, după ce au participat la Cursa pentru Ultima Șansă alături de Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

După o cursă strânsă, culoarea mătăsii a decis soarta echipei, iar cei doi concurenți au fost nevoiți să își încheie aventura. Înainte de plecare, Maurice a avut un mesaj special pentru Valerie, cu care a recunoscut că au existat tensiuni pe parcursul competiției.

Maurice Munteanu și Connie au părăsit Asia Express

Cele trei echipe au luptat pentru a-și continua parcursul în competiție, însă la final Maurice Munteanu și Connie au ajuns în situația de a părăsi emisiunea. După ce au aflat că mătasea din criptex era roșie, cei doi au fost eliminați.

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Chiar dacă aventura lor s-a încheiat, Maurice și Connie au mărturisit că s-au bucurat de experiența trăită și de lecțiile învățate în timpul competiției. La careu, Maurice a ținut să le transmită un mesaj colegilor rămași în concurs, dar și celor care plecaseră deja acasă.

Concurentul a vorbit despre oamenii pe care a avut ocazia să îi cunoască dincolo de imaginea pe care și-o formase despre ei din social media sau din alte contexte. Totodată, acesta a dorit să clarifice relația cu Valerie Lungu și să îi transmită că nu există resentimente din partea sa.

Ce mesaj i-a transmis Maurice Munteanu lui Valerie Lungu

Maurice a recunoscut că experiența Asia Express a scos la iveală emoții puternice și reacții impulsive, însă a explicat că tensiunile apărute între el și Valerie nu trebuie privite ca un conflict personal.

„Vreau să le spun colegilor rămași aici, dar și celor plecați, că îmi pare foarte bine că i-am descoperit în această emisiune. Pe mulți dintre ei nu îi știam decât din social media sau din alte contexte, dar nu îi cunoscusem personal. În afară de Valerie, pe care am cunoscut-o mai de mult, nu ne întâlnisem”, a spus Maurice.

Apoi, acesta s-a adresat direct concurentei și a explicat că își dorește ca ea să înțeleagă că tensiunile dintre ei au fost amplificate de presiunea competiției.

„Inclusiv lui Valerie voiam să-i spun chestia asta, că sper că va realiza că nu avem nimic personal cu ea și că totul a fost o explozie tâmpă de suc uitat în soare și explodat inutil, complet inutil. De fapt, uneori și competiția asta face: scoate niște nervi la iveală. Cred că amândoi suntem firi explozive, dar vreau să știe de la mine acum că nu am absolut nimic cu ea. Alex e un tip minunat. Mi-aș dori să învețe chestii din această experiență, din această emisiune”, a adăugat el.

Valerie Lungu a primit cu bucurie mesajul și a mărturisit că s-a bucurat să audă aceste lucruri din partea fostului concurent.

„M-am bucurat să aud acele lucruri din partea lui și să zică aceste lucruri despre noi și despre echipa noastră”, a spus Valerie.

Cum și-au luat rămas-bun concurenții de la Maurice și Connie

La final, concurenții și-au luat rămas-bun de la Maurice Munteanu și Connie și i-au felicitat pentru parcursul lor. Mirela Vaida a avut, la rândul său, un mesaj despre contribuția lui Maurice la dinamica emisiunii.

„Sarea și piperul emisiunii a fost Maurice”, a spus Mirela Vaida.

Maurice și Connie și-au încheiat aventura Asia Express, după o experiență care le-a adus provocări, întâlniri neașteptate și lecții pe care le vor lua cu ei și după terminarea competiției.

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