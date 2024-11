Mesajul plin de recunoștință al Ioanei State după Finala Asia Express - Drumul Zeilor, sezonul 7. "Simt că şi noi AM CÂȘTIGAT"

După o luptă strânsă între echipele formate din Ioana State și Mane Voicu și Sorin Brotnei și Nicolai Tand, aseară a avut loc Finala Asia Express – Drumul Zeilor, sezonul 7.

Cu emoții mari, multă muncă, sudoare, nervi, frustrare și foarte mult haz, Ioana State și Mane Voicu au ajuns până în Finala Asia Express, luptând până în ultima clipă să câștige.

Mesajul emoționant transmis de Ioana State după Finala Asia Express - Drumul Zeilor, sezonul 7

Chiar dacă în primele zile din competiție nici măcar nu visau să ajungă atât de departe în cel mai dificil realty show, iată că rezultatele muncii lor s-au văzut aseară, când au ajuns să atingă și ultimul steag Asia Express, ajungând în fața Irinei Fodor pentru ultima dată.

După o zi plină de probe, surprize, lucruri care nu au mers bine și foarte multă alergătură, în final Ioana și Mane au fost mândri că au ajuns atât de departe, că s-au câștigat unul pe altul ca prieteni pe viață și că au cunoscut atât de multă lume în toate situațiile dificile prin care au trecut.

Ei i-au felicitat pe Sorin Brotnei și Nicolai Tand pentru câștigarea trofeului și a marelui premiu de 30.000 de euro și s-au bucurat împreună de cele mai frumoase emoții, acelea de a câștiga o experiență de neuitat și inimile a milioane de telespectatori care i-au urmărit cu sufletul la gură.

Ioana State a postat pe contul ei de Instagram un mesaj emoționant după încheierea Finalei Asia Express – Drumul Zeilor, sezonul 7.

“La finalul finalului, ultimul steag la care ne-a așteptat Irina, am simțit cea mai copleșitoare liniște și recunoștință din viața mea: E gata! S-a terminat și noi suntem aici, la capăt de drum! L-am parcurs pe tot, până la ultima misiune, până la ultima atingere de steag, înainte de a ne lua la revedere de la ceea ce a fost sezonul 7 Asia Express. Am ajuns mai târziu și iată că astfel ne-am ținut promisiunea făcută, de a sta cât mai mult în competiție.

Cel mai frumos câștig e să dobândesti capacitatea de a nu te uita la locul 2 ca la un eșec. Am fost acolo, am trăit, am sperat și am luptat până la capăt. În final, rămânem mai uniți ca niciodată și înfrățiți pe viață prin amintirea celei mai frumoase călătorii din viața noastră.

Mai important decât o finală pierdută e că nu ne-am pierdut niciodată bucuria de a fi acolo și de a ne juca atât de frumos.

Pe trofee se pune praful, banii se duc, dar ce îți rămâne cu adevărat în suflet e de neprețuit. De asta simt că şi noi AM CÂȘTIGAT de fapt ASIA EXPRESS!

Transmit cele mai bune gânduri către toți oamenii care ne-au primit în casele lor, care ne-au luat cu mașina sau care măcar ne-au ascultat, care au înțeles nebunia noastră sau care nici n-au trebuit să o înțeleagă ca să ne ajute. E fabulos să apari de nicăieri în viața unor oameni total străini și să aibă totuși atât de mult impact în viața ta. Pentru că Asia Express e despre oameni, indiferent de rasă, religie sau statut social.

Și că tot veni vorba de oameni, nu am fost niciodată singuri. Adelina și Marinică, echipa noastră de profesioniști desăvârșiți și extraordinar de muncitori, reporter+operator, non-stop alături de noi, în același ritm, căldură, ploaie… un efort imens. Imensă întreaga echipă de producție. Nici nu vă imaginați ce mobilizare de forțe este în spatele a ceea ce se vede la televizor.

Mulțumesc, Kuty, Mona, Dan Haiducu, Robert și tuturor oamenilor care fac ca Asia Express să se întâmple! Felicitări, Nicolai și Sorin!”

Postarea Ioanei a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii de la fanii ei și ai lui Mane, care i-au felicitat pentru parcursul lor și care le-au spus că pentru ei, ei doi sunt câștigătorii sezonului 7 Asia Express.

