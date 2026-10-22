Descoperă ce mesaj a transmis Mirela Retegan, la scurt timp după ce a fost eliminată de la Asia Express-Drumul Mătăsii. Un detaliu i-a surprins pe urmăritorii vedetei.

Un mesaj plin de semnificație a fost publicat de Mirela Retegan, la scurt timp după ce a fost eliminată de pe Drumul Mătăsii, la Asia Express. Vedeta a avut ceva de transmis inclusiv celor care au criticat-o. Descoperă tot mesajul în rândurile de mai jos.

Mirela Retegan, mesaj plin de semnificație după eliminarea de la Asia Expres! Ce a spus despre cei care au criticat-o

A fost o cursă pentru ultima șansă palpitantă, ce a ținut telespectatorii cu sufletul la gură. Connie Preda și Maurice Munteanu s-au salvat, iar Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost penalizați cu 30 de minute, lucru ce i-a clasat pe penultimul loc. Ultimele au fost Mirela Retegan și Maya, pentru care mătasea a fost roșie.

La scurt timp după eliminare, Mirela Retegan a publicat pe pagina sa oficială de Instagram un mesaj plin de semnificație, în care a transmis ceva și celor care au criticat-o de-a lungul competiției. Un detaliu i-a surprins din plin pe urmăritorii vedetei:

Articolul continuă după reclamă

„Astăzi, pentru echipa Maya & Mirela, Asia Express se oprește.

Am primit aceast final cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu mare ușurare.

Vă rog să nu vă supărați pe mine, toți cei care ați sperat că poate fi mai mult.

Credeți -mă, nu mai puteam. Până aici a fost scris pentru noi și a fost minunat.

Gata. Mă întorc la viața mea. La oamenii mei. La toate lucrurile pe care le fac cu atâta bucurie.

Am stat șapte etape. Mult. Foarte mult. Mult mai mult decât mi-aș fi imaginat și decât mi-aș fi dorit eu. Am reușit pentru Maya.

Am avut o înțelegere cu Maya: vom rămâne în show atât cât e potrivit pentru ceea ce ne-am propus. Aceeași înțelegere am făcut-o și cu Dumnezeu. Am știut că voi simți când e finalul nostru. Am știut că, atunci când voi pierde bucuria de a fi acolo, când nu mă voi mai regăsi în acel context și când nu-mi vor mai plăcea probele, voi avea semne clare că e gata.

Și fix așa s-a întâmplat.

Am tras în ultimele două săptămâni. Iar înaintea ultimei șanse, după ce s-au închis camerele, am discutat cu Maya cât se poate de sincer:

— Ești sigură că vrei să mergem cu orice preț?

— Nu. Nu cu prețul bucuriei.

Tot ce s-a întâmplat în ultima zi a venit să susțină decizia pe care o luasem deja.

Mulțumim, Asia Express, pentru tot ce ai adus în viața noastră.

Vă mulțumim vouă, celor alături de care am concurat. O să rămânem „camarazi de lupte”, supraviețuitori ai acestei experiențe.

Vă mulțumim vouă, oamenilor minunați din producție. O să vă dedic o postare specială.

Iar vouă, oamenilor minunați care ați urmărit această experiență socială în care am fost și noi parte, vă mulțumim că v-ați uitat, că ne-ați înțeles, ne-ați susținut și ne-ați iubit.

Celor care nu ne-ați iubit vă transmit că vă înțeleg pe deplin. Nu e normal să ne placă toată lumea, iar noi ne-am asumat asta.

Pentru noi, Asia Express se oprește aici. Pentru ceilalți, Asia Express continuă.

@mona.segall ești FABULOASĂ!!!”, a fost mesajul transmis de Mirela Retegan pe pagina sa oficială de Instagram, după eliminarea de la Asia Express.

Detaliul observat de urmăritorii vedetei a fost acela că Mireta Retegan și fiica ei au discutat despre faptul că aventura lor de pe Drumul Mătăsii s-ar putea opri și chiar au părut împăcate cu acest lucru. Un alt detaliu ce a atras atenția fanilor a fost acela că vedeta a transmis un mesaj și criticilor săi, scoțând în evidență faptul că „și-a asumat faptul că nu place pe toată lumea”.