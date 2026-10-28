Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, moment savuros la Asia Express! Cum au încercat să se înțeleagă cu o localnică

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, moment savuros la Asia Express! Cum au încercat să se înțeleagă cu o localnică

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut parte de o situație neașteptată la Asia Express. O replică savuroasă a transformat proba într-un moment memorabil!

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 22:39 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 22:39
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, moment savuros la Asia Express! Cum au încercat să se înțeleagă cu o localnică | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut parte de o situație neașteptată la Asia Express, în timpul Cursei pentru Ultima Șansă. Cele două concurente au fost nevoite să convingă o localnică să le ajute la realizarea unui videoclip de promovare, însă comunicarea nu a fost deloc ușoară. Încercările lor de a-i explica femeii ce trebuie să facă au provocat momente amuzante, iar Oana a avut o reacție savuroasă la adresa colegei sale.

Cum s-au înțeles Mirela Vaida și Oana Tomoiagă cu o localnică la Cursa pentru Ultima Șansă

În cadrul probei, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut de realizat un videoclip în care să promoveze un produs creat anterior de ele, o geantă. Pentru a duce misiunea la bun sfârșit, concurentele trebuiau să găsească o persoană dispusă să apară în filmare și să respecte cerințele primite.

Una dintre condițiile probei era ca, la începutul clipului, modelul să salute România folosind cel puțin cinci cuvinte în limba română. Astfel, cele două concurente au pornit în căutarea unei localnice pe care să o convingă să participe la filmare.

Articolul continuă după reclamă

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, în dificultate la Asia Express

Mirela și Oana au găsit o femeie pe care au considerat-o potrivită pentru rolul de model și au încercat să îi explice ce aveau nevoie să facă. Numai că lucrurile nu au mers chiar atât de simplu pe cât sperau. Barierele de limbă și dificultatea de a transmite instrucțiunile au transformat proba într-o adevărată provocare.

Cele două concurente au încercat să găsească o modalitate prin care localnica să înțeleagă cerințele și să le ajute să filmeze videoclipul. În loc să rezolve rapid situația, au ajuns să treacă printr-o serie de momente comice, în timp ce încercau să se facă înțelese.

Oana Tomoiagă a observat că Mirela Vaida era cea care încerca să gestioneze interacțiunea și nu a ratat ocazia de a glumi pe seama situației.

„Am zis: «Mirela, ți-ai găsit nașa aici. Luptă-te tu cu ea acum»”, a povestit Oana în timpul testimonialelor.

Momentul care le-a făcut pe concurente să râdă

Reacția Oanei a surprins atmosfera de la filmare, unde încercările de a comunica au transformat o simplă sarcină într-un moment plin de umor. Deși aveau nevoie să se grăbească pentru a continua cursa, Mirela și Oana au fost nevoite să își păstreze răbdarea și să găsească o soluție pentru a duce proba la capăt.

Situația le-a amuzat pe cele două concurente, mai ales pentru că femeia nu a înțeles imediat ce presupunea filmarea. Într-o competiție în care timpul este prețios, astfel de obstacole pot complica serios lucrurile, chiar și atunci când misiunea pare simplă la prima vedere.

Descoperă mai multe momente din Asia Express pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, puși la grea încercare la Asia Express. Ce au pățit în timpul unei probe: „Îmi dădea cu ăla...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul
Observatornews.ro ANIMAȚIE. Filmul tragediei feroviare din Spania: "Îi luam pulsul ca să-l conving să rămână cu mine" ANIMAȚIE. Filmul tragediei feroviare din Spania: "Îi luam pulsul ca să-l conving să rămână cu mine"
Antena 3 Ce s-a întâmplat cu 23 de minute înainte de tragedia feroviară din Spania. Decizia „inexplicabilă” care a dus la impactul fatal Ce s-a întâmplat cu 23 de minute înainte de tragedia feroviară din Spania. Decizia „inexplicabilă” care a dus la impactul fatal
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Asia Express 2026. Concurenții ajung în cel mai mare mall din lume și devin oameni de afaceri. Urmează cursa pentru ultima șansă
Asia Express 2026. Concurenții ajung în cel mai mare mall din lume și devin oameni de afaceri. Urmează cursa...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cine a ajuns primul la Irina Fodor, la Asia Express. Cadoul neașteptat primit de concurenți
Cine a ajuns primul la Irina Fodor, la Asia Express. Cadoul neașteptat primit de concurenți
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Fiica Ancăi Serea a venit în România pentru două zile! Cum și-au petrecut timpul Sarah și mama ei
Fiica Ancăi Serea a venit în România pentru două zile! Cum și-au petrecut timpul Sarah și mama ei Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor
Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reforma administrativă a PSD! Cât ar economisi statul din comasarea primăriilor
Reforma administrativă a PSD! Cât ar economisi statul din comasarea primăriilor BZI
„Slavă ție, Căline!”. Când Sfântul Dumitru e transformat în agent al lui Georgescu. Reportaj de noapte între Dealul Patriarhiei și Arestul Central
„Slavă ție, Căline!”. Când Sfântul Dumitru e transformat în agent al lui Georgescu. Reportaj de noapte... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x