Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut parte de o situație neașteptată la Asia Express. O replică savuroasă a transformat proba într-un moment memorabil!

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, moment savuros la Asia Express! Cum au încercat să se înțeleagă cu o localnică | Antena 1

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut parte de o situație neașteptată la Asia Express, în timpul Cursei pentru Ultima Șansă. Cele două concurente au fost nevoite să convingă o localnică să le ajute la realizarea unui videoclip de promovare, însă comunicarea nu a fost deloc ușoară. Încercările lor de a-i explica femeii ce trebuie să facă au provocat momente amuzante, iar Oana a avut o reacție savuroasă la adresa colegei sale.

Cum s-au înțeles Mirela Vaida și Oana Tomoiagă cu o localnică la Cursa pentru Ultima Șansă

În cadrul probei, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut de realizat un videoclip în care să promoveze un produs creat anterior de ele, o geantă. Pentru a duce misiunea la bun sfârșit, concurentele trebuiau să găsească o persoană dispusă să apară în filmare și să respecte cerințele primite.

Una dintre condițiile probei era ca, la începutul clipului, modelul să salute România folosind cel puțin cinci cuvinte în limba română. Astfel, cele două concurente au pornit în căutarea unei localnice pe care să o convingă să participe la filmare.

Articolul continuă după reclamă

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, în dificultate la Asia Express

Mirela și Oana au găsit o femeie pe care au considerat-o potrivită pentru rolul de model și au încercat să îi explice ce aveau nevoie să facă. Numai că lucrurile nu au mers chiar atât de simplu pe cât sperau. Barierele de limbă și dificultatea de a transmite instrucțiunile au transformat proba într-o adevărată provocare.

Cele două concurente au încercat să găsească o modalitate prin care localnica să înțeleagă cerințele și să le ajute să filmeze videoclipul. În loc să rezolve rapid situația, au ajuns să treacă printr-o serie de momente comice, în timp ce încercau să se facă înțelese.

Oana Tomoiagă a observat că Mirela Vaida era cea care încerca să gestioneze interacțiunea și nu a ratat ocazia de a glumi pe seama situației.

„Am zis: «Mirela, ți-ai găsit nașa aici. Luptă-te tu cu ea acum»”, a povestit Oana în timpul testimonialelor.

Momentul care le-a făcut pe concurente să râdă

Reacția Oanei a surprins atmosfera de la filmare, unde încercările de a comunica au transformat o simplă sarcină într-un moment plin de umor. Deși aveau nevoie să se grăbească pentru a continua cursa, Mirela și Oana au fost nevoite să își păstreze răbdarea și să găsească o soluție pentru a duce proba la capăt.

Situația le-a amuzat pe cele două concurente, mai ales pentru că femeia nu a înțeles imediat ce presupunea filmarea. Într-o competiție în care timpul este prețios, astfel de obstacole pot complica serios lucrurile, chiar și atunci când misiunea pare simplă la prima vedere.

Descoperă mai multe momente din Asia Express pe Antena 1 și în AntenaPLAY!