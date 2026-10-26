Moment înduioșător în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express. Descoperă ce anume a făcut-o pe Oana Tomoiagă să izbucnească în lacrimi, dar și ce a urmat apoi.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au trecut printr-o situație complet neașteptată, în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

Oana Tomoiagă a izbucnit în lacrimi la Asia Express, după gestul unui băiețel. Ce s-a întâmplat, după ce a luat-o prin surprindere, în ediția din 26 octombrie 2026

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă își căutau un loc de cazare atunci când o întâmplare le-a emoționat până la lacrimi.

„Dacă le arăt semnul de dormit”, ei ne trimit la hotel, a zis Mirela Vaida descumpănită.

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Totuși, cele două concurente nu s-au lăsat bătute, ci au continuat să meargă pe stradă și să abordeze diferiți trecători, în speranța că vor găsi un loc de cazare.

„Nimeni nu păera dispus să vorbească cu noi și nimeni nu vorbea engleza, nu aveau chef să stea să ne asculte, mi se părea că strigăm ca lupii la lună. Ca și când nu se lega nimic din nocio parte”, au mărturisit cele două concurente la testimonial.

Apoi, o rază de speranță a apărut în sufletele celor două concurente atunci când un băiețel și-a făcut apariția și a părut dornit să le ajute.

„Am văzut un băiețel de vreo zece ani care înțelegea un pic de engleză”, a zis Mirela Vaida.

Acesta le-a ascultat cu atenție pe concurente și apoi a încercat să își folosească puterea de convingere pentru a le ajuta pe cele două.

Văzând cât de mult s-a străduit copilul, Oana Tomoiagă a izbucnit în lacrimi de emoție: „Acest copil era atât de naiv și sincer și el ne-a simțit că și noi suntem ca niște copii încât el și-a dorit atât de mult să ne ajute, s-a rugat de mama lui, o trăgea de mână”, a zis vedeta, cu lacrimi în ochi.

„Aveau casa mică, nu ne puteau ajuta, dar copilul ăsta avea o însuflețire în el de ziceai că e apostol, care adunase lume și care îl asculta tăcută. Ne-a emoționat pe amândouă”, a spus la testimonial Mirela Vaida.

Ulterior, cele două concurente și-au văzut de drum și ceva neașteptat s-a întâmplat. Într-un final, Oana și Mirela au găsit un loc de cazare.

Nu ratați Asia Express – Drumul Mătăsii, diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!