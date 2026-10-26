Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Oana Tomoiagă a izbucnit în lacrimi la Asia Express, după gestul unui băiețel. Ce s-a întâmplat, după ce a luat-o prin surprindere

Oana Tomoiagă a izbucnit în lacrimi la Asia Express, după gestul unui băiețel. Ce s-a întâmplat, după ce a luat-o prin surprindere

Moment înduioșător în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express. Descoperă ce anume a făcut-o pe Oana Tomoiagă să izbucnească în lacrimi, dar și ce a urmat apoi.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 20:37 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 20:44
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au trecut printr-o situație complet neașteptată, în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

Oana Tomoiagă a izbucnit în lacrimi la Asia Express, după gestul unui băiețel. Ce s-a întâmplat, după ce a luat-o prin surprindere, în ediția din 26 octombrie 2026

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă își căutau un loc de cazare atunci când o întâmplare le-a emoționat până la lacrimi.

„Dacă le arăt semnul de dormit”, ei ne trimit la hotel, a zis Mirela Vaida descumpănită.

Articolul continuă după reclamă

Totuși, cele două concurente nu s-au lăsat bătute, ci au continuat să meargă pe stradă și să abordeze diferiți trecători, în speranța că vor găsi un loc de cazare.

„Nimeni nu păera dispus să vorbească cu noi și nimeni nu vorbea engleza, nu aveau chef să stea să ne asculte, mi se părea că strigăm ca lupii la lună. Ca și când nu se lega nimic din nocio parte”, au mărturisit cele două concurente la testimonial.

Apoi, o rază de speranță a apărut în sufletele celor două concurente atunci când un băiețel și-a făcut apariția și a părut dornit să le ajute.

„Am văzut un băiețel de vreo zece ani care înțelegea un pic de engleză”, a zis Mirela Vaida.

Acesta le-a ascultat cu atenție pe concurente și apoi a încercat să își folosească puterea de convingere pentru a le ajuta pe cele două.

Văzând cât de mult s-a străduit copilul, Oana Tomoiagă a izbucnit în lacrimi de emoție: „Acest copil era atât de naiv și sincer și el ne-a simțit că și noi suntem ca niște copii încât el și-a dorit atât de mult să ne ajute, s-a rugat de mama lui, o trăgea de mână”, a zis vedeta, cu lacrimi în ochi.
„Aveau casa mică, nu ne puteau ajuta, dar copilul ăsta avea o însuflețire în el de ziceai că e apostol, care adunase lume și care îl asculta tăcută. Ne-a emoționat pe amândouă”, a spus la testimonial Mirela Vaida.

Ulterior, cele două concurente și-au văzut de drum și ceva neașteptat s-a întâmplat. Într-un final, Oana și Mirela au găsit un loc de cazare.

Nu ratați Asia Express – Drumul Mătăsii, diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Au ieșit scântei între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu! S-au certat mai rău ca niciodată! Azi, de la 20:30, la Asia E... Maurice Munteanu și Connie au avut parte de o surpriză la Asia Express. Ce le-a cerut gazda să facă în toiul nopții...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Observatornews.ro Specia rară care și-a făcut apariția în Marea Neagră. Un kilogram costă 60 de lei și e considerat o delicatesă Specia rară care și-a făcut apariția în Marea Neagră. Un kilogram costă 60 de lei și e considerat o delicatesă
Antena 3 Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mesajul transmis de Maya, fiica Mirelei Retegan, după eliminarea de la Asia Express! Ce detalii nu s-au văzut la TV
Mesajul transmis de Maya, fiica Mirelei Retegan, după eliminarea de la Asia Express! Ce detalii nu s-au văzut la TV
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Bianca Iotu de la Insula Iubirii a spus cum a aflat că Remi Dobre a înșelat-o în trecut: „Își făcea bagajul și pleca”
Bianca Iotu de la Insula Iubirii a spus cum a aflat că Remi Dobre a înșelat-o în trecut: „Își făcea bagajul... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Clădirea „fier de călcat” din New York e ca nouă, după 7 ani de renovări. Cum arată azi blocul: Apartamentele costă și 50.000.000 de $
Clădirea „fier de călcat” din New York e ca nouă, după 7 ani de renovări. Cum arată azi blocul:... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Vrei să lași casa unui singur copil? Metoda prin care frații nu pot ataca în instanță
Vrei să lași casa unui singur copil? Metoda prin care frații nu pot ataca în instanță Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Planta roz de la care a pornit o afacere de milioane. Tânărul care a vândut-o are acum 1.000 de comenzi pe zi
Planta roz de la care a pornit o afacere de milioane. Tânărul care a vândut-o are acum 1.000 de comenzi pe zi Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x