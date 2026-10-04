Oana Tomoioagă a împlinit 35 de ani chiar la Asia Express. Surpriza de care a avut parte de ziua ei

Oana Tomoioagă a avut parte de o aniversare pe care nu o va uita prea curând. Concurenta a împlinit 35 de ani chiar în timpul filmărilor pentru Asia Express, iar colegii și Irina Fodor au avut grijă ca ziua ei să fie una specială.

Oana Tomoioagă a împlinit 35 de ani chiar la Asia Express | Antena 1

Deși se afla departe de casă și prinsă într-o competiție plină de provocări, Oana nu a fost lăsată să treacă peste ziua de naștere ca peste o zi obișnuită. Irina Fodor i-a pregătit o surpriză, iar momentul a venit cu multe emoții.

Oana Tomoioagă a împlinit 35 de ani chiar la Asia Express

Înainte de a începe o nouă zi de competiție, Irina Fodor a venit cu o surpriză pentru Oana. Prezentatoarea i-a pregătit mai multe prăjituri și a anunțat-o că este momentul să fie sărbătorită.

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Oana Tomoioagă a fost vizibil emoționată și nu s-a așteptat la gestul făcut de prezentatoare.

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Irina Fodor i-a transmis apoi un mesaj special de ziua ei și i-a urat să aibă parte de sănătate, fericire și să își îndeplinească toate dorințele.

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Ce își dorește Oana la 35 de ani

Pentru Oana, aniversarea a avut o semnificație aparte. Concurenta a mărturisit că, la 35 de ani, își dorește să meargă cât mai departe în competiție alături de partenera sa.

La testimonial, Oana a vorbit despre dorințele sale și despre cât de important este pentru ea să rămână unită cu echipa sa în această aventură.

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Mesajul a venit și cu o replică emoționantă din partea partenerei sale.

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Oana și-a sărbătorit ziua alături de colegii de la Asia Express

Momentul aniversar nu s-a încheiat aici. Concurenții i-au cântat Oanei „La mulți ani”, iar atmosfera a devenit rapid una de sărbătoare.

Oana a împărțit apoi prăjiturile cu colegii săi de competiție. Pentru câteva momente, presiunea concursului a fost uitată, iar concurenții s-au bucurat împreună de aniversarea ei.

Pentru Oana, însă, surpriza a însemnat mult mai mult decât câteva prăjituri. Concurenta a mărturisit că momentul a emoționat-o profund și că îl va păstra mult timp în suflet.

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Concurenta a povestit și ce a simțit în momentul în care a văzut surpriza pregătită de Irina Fodor.

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Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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