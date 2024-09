Podcastito Express sezon 3, episodul 7. De când sunt împreună Victor Slav și Selina. Ce legătură are fostul model cu Sorin Brotnei

Victor Slav și Selina au vorbit la Podcastito Express despre provocările de la Asia Express. Întrebați despre alianțe cu alți concurenți, cei doi au amintit despre legătura pe care Victor o are cu Sorin Brotnei.

Colegul de competiție al lui Nicolai Tand s-a intersectat în cariera de model cu Victor Slav. Chiar dacă nu au avut o alianță declarată, tovărășia care îi leagă de peste 2 decenii nu i-a lăsat să-și pună bețe în roate.

La Podcastito Express, Selina și-a dezvăluit un truc de frumusețe pe care l-a aplicat în Asia Express, și anume aranjatul părului cu ajutorul unor șosete. Pentru că placa de păr era prea grea, iubita lui Victor Slav și-a ondulat părul punându-și șuvițele în jurul șosetelor.

De câți ani sunt împreună Victor Slav și Selina. Ce spune bărbatul că a descoperit la iubita sa în Asia Express

Întrebat dacă după 5 ani de relație a descoperit ceva aparte la Selina în Asia Express, Victor Slav a răspuns:

„De 5 ani suntem împreună. Cuplurile sunt mai expuse la Asia Express și pot ajunge să se certe. Am descoperit că ești un om de bază, nu dai în spate când e vorba de o provocare, că mă pot baza pe tine”

Întrebați dacă au avut alianțe cu alte echipe, cei doi a răspuns:

Ce legătură există între Victor Slav și Sorin Brotnei: „Am făcut o grămadă de lucruri împreună”

„Nu am vorbit cu nimeni să facem o alinață, dar anumite lucruri s-au întâmplat natural. Cu Sorin mă știu de 20 de ani, am făcut o grămadă de lucruri împreună, am prezentat moda împreună, ne știm d ela la 18-20 de ani. Nu a trebuit să ne spunem că nu ne votăm. Nu s-a discutat să avem o bisericuță. Nu am stabilit”, a spus Victor Slav.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea comentează cele mai tari faze de la Asia Express la Podcastito Express, pe AntenaPLAY

Câștigătorii sezonului 5 America Express au revenit la savurosul podcast de pe AntenaPLAY pentru a continua seria discuțiilor spumoase, de data aceasta despre cele mai tensionate și amuzante momente ale sezonului 7 Asia Express.

Astfel, în fiecare săptămână, Cătălin Bordea și Nelu Cortea se întâlnesc pentru a comenta cele mai tari faze ale competiției. Gazdele vor avea ca invitați concurenți ai sezonului 7 Asia Express, discuțiile pline de umor aducând totodată informații neștiute de pe parcursul cursei, dezvăluite aici în exclusivitate.

„Abia aștept să ne adunăm din nou la o dezbatere atentă despre tot ce se întâmplă la Asia Express. N-am de gând să ratez vreun detaliu important, vom scana toate mișcările concurenților și îi vom lua la întrebări pentru că... oamenii trebuie să știe că pe Drumul Zeilor sunt foarte atent vegheați”, a spus Nelu Cortea.

„Mă bucur foarte tare că ne reîntâlnim la Podcastito. America Express a fost pentru noi o super-experiență și, la fiecare sezon, sunt foarte curios să văd peripețiile noilor echipe și să descopăr provocările lor, întrebându-mă ce aș fi făcut în locul lor. Anul acesta traseul este extrem de interesant, iar eu abia aștept să pot trăi prin ochii concurenților măcar o fărâmă din aventura lor în Asia Express”, a declarat Cătălin Bordea.

