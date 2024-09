Podcastito Express sezon 3, episodul 2. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Oana Paraschiv. Mihai Găinușă a susținut-o

Oana Paraschiv a dezvăluit ce a convins-o să accepte provocarea Asia Express, sezonul 7 în ciuda problemelor de sănătate pe care le are. Cum a reacționat soția lui Mihai Găinușă când a aflat că cei doi fac echipă în al șaptelea sezon al celui mai dur reality show.

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv s-au făcut remarcați încă din primul stage Asia Expess, sezonul 7 datorită dinamicii relației lor. Cei doi sunt vechi prieteni și colegi la radio, iar în timp ce el este extrem de calm, Oana trăiește întreaga experiență la maxim. Invitați la Podcastito, sezonul 2 episodul 2, aceasta a explicat ce stă în spatele reacțiilor sale.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Oana Paraschiv de la Asia Express, sezonul 7. A explicat totul

Oana Parachiv de la Asia Express, sezonul 7 a dezvăluit că suferă de anxietate de 5 ani. Cu toate acestea, ea a acceptat propunerea venită din partea lui Găinușă pentru a încerca să își înfrângă temerile.

În cadrul reality show-ului, acesta a dezăluit că stările colegei sale de radio nu sunt o noutate pentru el și i-a fost alături de-a lungul timpului.

„Eu am acceptat destul de greu. O să povestesc de fiecare dată când am ocazia. Am o anxietate destul de gravă, chiar și acum, la câteva luni după Asia Express, deși am crezut că s-am mai liniștit, am avut niște episoade destul de urâte. Și mie îmi pare bine că oamenii pot să vadă acum. Se vorbește mult despre anxietate, peste tot, dar acum o vezi. Ea așa se menifestă. Eu, de fel, sunt o fire mai agitată, dar venind și anxietatea care scoate din tine, tot ce e mai rău, că tu te lupți cu tine, cu frica foarte mare. Cel puțin în episoadele pe care le-am văzut până acum, mai ales că mi-a fost rău: că am vomitat, mie mi-e frică de vomă, mi-e frică de lift. În mintea mea, în permanență erau astea la care se adunau probele. Să îmi demonstrez că pot să mă lupt cu mine. Am de vreo 5 ani. Știam că o să îmi fie rău, și eram convinși că nu o să rezist mai mult de 2, 3 zile”, a explicat Oana Parascvid la Podcastito.

Citește și: Asia Express sezonul 7, 1 septembrie 2024. Oanei Paraschiv i s-a făcut rău și a fost la un pas de leșin: „Apă și doctor!”

„Am avut o criză. Mi-am pierdut mințile pentru 5 minute, moment în care am invitat-o în Asia Express. Am crezut că e varianta cea mai potrivită”, a fost răspunsul oferit de omul de radio atunci când a fost întrebat de ce a ales-o pe ea ca parteneră în competiție.

De asemenea, Mihai Găinușă de la America Express, sezonul 7 a povestit și un episod extrem de amuzant care i s-a întâmplat pe stradă.

„M-am dus la alergare și la un moment dat oprește cineva. Erau niște foști vecini de-ai mei car erau într-o mașină: Stați puțin, domnul Mișu! Domne, cum ați putut să suportați?!”, a spus el.

„Noi ne purtăm așa și la radio. Când avem vreo chestie pe care nu ne înțelegem, eu reacționez spun, mă răcoresc și îmi trece și mi se pare mare lucru să nu ții o supărare. Și mare lucru că nici el nu o ține (...) Pentru el nu a fost o noutate comportamentul meu”, a mai adăugat Oana.

„Mi-ai depășit orice așteptare. Nu te știam chiar așa”, a glumit coechipierul ei.

„Păi nu eram în competiție”, a concluzionat ea.

Cum a reacționat soția lui Mihai Găinușă când a aflat că soțul ei merge în Asia Express cu Oana Paraschiv

În cadrul Podcastito, sezonul 3 episodul 2, Mihai Găinușă a răspuns și întrebării de pe buzele tuturor. Acesta a dezvăluit ce a spus soția sa când a anunțat-o ca face echipă cu Oana Paraschiv la Asia Express, sezonul 7.

„Întreab-o pe Oana. Că ele sunt prietene. Au vorbit și în dimineața asta. Nu mă mai întrebați pe mine”, a fost reacție lui.

„Povestește despre soția ta, Mihai. Nu o s-o fac eu”, a răspuns ea.

„Prima dată m-am gândit: vii? Nu, nu se poate așa ceva. N-ar fi rezistat. Sau poate ar fi rezistat, dar nu rezistau copiii. Cel mic are 13 ani, nu s-a apucat de fumat și d-asta e bine să stea cineva acasă. Și fiică-mea e fană Asia Express, e cumva motivul pentru care am acceptat. Eva are 19 ani”, a dezvăluit Găinușă.

„Și este fana mea!”, a completat Oana.

„Toată familia e fană Oana”, a mai spus acesta.

Citește și: Cine este soția lui Mihai Găinușă de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Cum s-au cunoscut cei doi

Cătălin Bordea și Nelu Cortea comentează cele mai tari faze de la Asia Express la Podcastito Express, pe AntenaPLAY

Câștigătorii sezonului 5 America Express au revenit la savurosul podcast de pe AntenaPLAY pentru a continua seria discuțiilor spumoase, de data aceasta despre cele mai tensionate și amuzante momente ale sezonului 7 Asia Express.

Astfel, în fiecare săptămână, Cătălin Bordea și Nelu Cortea se întâlnesc pentru a comenta cele mai tari faze ale competiției. Gazdele vor avea ca invitați concurenți ai sezonului 7 Asia Express, discuțiile pline de umor aducând totodată informații neștiute de pe parcursul cursei, dezvăluite aici în exclusivitate.

„Abia aștept să ne adunăm din nou la o dezbatere atentă despre tot ce se întâmplă la Asia Express. N-am de gând să ratez vreun detaliu important, vom scana toate mișcările concurenților și îi vom lua la întrebări pentru că... oamenii trebuie să știe că pe Drumul Zeilor sunt foarte atent vegheați”, a spus Nelu Cortea.

„Mă bucur foarte tare că ne reîntâlnim la Podcastito. America Express a fost pentru noi o super-experiență și, la fiecare sezon, sunt foarte curios să văd peripețiile noilor echipe și să descopăr provocările lor, întrebându-mă ce aș fi făcut în locul lor. Anul acesta traseul este extrem de interesant, iar eu abia aștept să pot trăi prin ochii concurenților măcar o fărâmă din aventura lor în Asia Express”, a declarat Cătălin Bordea.

Podcastito Express le oferă telespectatorilor detalii inedite despre ce s-a văzut și nu s-a văzut la televizor – dezvăluind astfel noi povești surprinzătoare și situații neașteptate ce încap cu greu în cele patru ediții săptămânale ale reality show-ului de la

Antena 1.