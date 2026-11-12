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Primele declarații ale lui Gabi Torje și Alin Alexuc după ce au câștigat Asia Express 2026. Ce au transmis campionii

Gabi Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai sezonului 9 Asia Express. Iată ce au declarat imediat după înmânarea trofeului.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 00:03 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 00:31
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Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express - Drumul Mătăsii. Au parcurs peste 10.000 de kilometri, au învățat mult mai multe despre ei și despre cei din jur, și-au învins anumite frici, au râs, au plâns și, la final, au ridicat trofeul dorit.

Citește și: Cine a câștigat Asia Express 2026. Gabi Torje și Alin Alexuc au primit trofeul sezonului 9, Drumul Mătăsii

Primele declarații ale lui Gabi Torje și Alin Alexuc după ce au câștigat Asia Express - Drumul Mătăsii

Emoțiile au fost greu de pus în cuvinte, nu doar în marea finală, ci odată cu parcurgerea fiecărui stage. În seara aceasta, lupta a fost strânsă.

Gabi și Alexuc au dat câteva declarații copleșiți de emoția triumfului:

„Când a dispărut aburul, uite, și acum se ridică părul pe mine!” relatează Gabi Torje. „El nici n-a realizat! Nici eu! Bă, am câștigat!”

Irina Fodor le-a înmânat și medaliile de câștigători, iar Marius Damian le-a adus cecul câștigătorilor Asia Express.

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După 54 de zile de competiție, Gabi și Alexuc au ținut în mână trofelul care i-a motivat pe Drumul Mătăsii.

Aceștia au fost îmbrățișați de ceilalți concurenți care au ținut să le fie alături la final: „Cei mai tari!”

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„Experiența Asia Express a fost o experiență senzațională. Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși. Am făcut tot ceea ce nu mă gândeam că o să fac: să mă rog de oameni să-mi dea de mâncare, să mă cazeze, să-mi las orgoliul deoparte și să merg înainte și că nu suntem de multe ori recunoscători pentru ceea ce avem”, a declarat Gabi Torje.

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gabi torje și alin alexuc cu trofeul asia express și premiul
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„Pentru mine a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o vreodată. E greu și de explicat oamenilor dacă nu o simți”, declară Alin Alexuc. „Trebuie să trăiești ca să poți să înțelegi cu adevărat ce am simțit noi și ce trăiri am avut noi în Asia Express!”

Cine a câștigat Asia Express 2026. Gabi Torje și Alin Alexuc au primit trofeul sezonului 9, Drumul Mătăsii...

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