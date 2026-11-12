Primele declarații ale lui Gabi Torje și Alin Alexuc după ce au câștigat Asia Express 2026. Ce au transmis campionii

Gabi Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai sezonului 9 Asia Express. Iată ce au declarat imediat după înmânarea trofeului.

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express - Drumul Mătăsii. Au parcurs peste 10.000 de kilometri, au învățat mult mai multe despre ei și despre cei din jur, și-au învins anumite frici, au râs, au plâns și, la final, au ridicat trofeul dorit.

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Primele declarații ale lui Gabi Torje și Alin Alexuc după ce au câștigat Asia Express - Drumul Mătăsii

Emoțiile au fost greu de pus în cuvinte, nu doar în marea finală, ci odată cu parcurgerea fiecărui stage. În seara aceasta, lupta a fost strânsă.

Gabi și Alexuc au dat câteva declarații copleșiți de emoția triumfului:

„Când a dispărut aburul, uite, și acum se ridică părul pe mine!” relatează Gabi Torje. „El nici n-a realizat! Nici eu! Bă, am câștigat!”

Irina Fodor le-a înmânat și medaliile de câștigători, iar Marius Damian le-a adus cecul câștigătorilor Asia Express.

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După 54 de zile de competiție, Gabi și Alexuc au ținut în mână trofelul care i-a motivat pe Drumul Mătăsii.

Aceștia au fost îmbrățișați de ceilalți concurenți care au ținut să le fie alături la final: „Cei mai tari!”

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„Experiența Asia Express a fost o experiență senzațională. Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși. Am făcut tot ceea ce nu mă gândeam că o să fac: să mă rog de oameni să-mi dea de mâncare, să mă cazeze, să-mi las orgoliul deoparte și să merg înainte și că nu suntem de multe ori recunoscători pentru ceea ce avem”, a declarat Gabi Torje.

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„Pentru mine a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o vreodată. E greu și de explicat oamenilor dacă nu o simți”, declară Alin Alexuc. „Trebuie să trăiești ca să poți să înțelegi cu adevărat ce am simțit noi și ce trăiri am avut noi în Asia Express!”