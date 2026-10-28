La Asia Express, anunțul Irinei Fodor a schimbat totul! O echipă a scăpat de Cursa pentru Ultima Șansă, iar concurenții au avut parte de o surpriză.

Răsturnare de situație la Asia Express! Ce echipă a câștigat imunitatea și a scăpat de Cursa pentru Ultima Șansă | Antena 1

Răsturnare de situație la Asia Express! Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au reușit să obțină imunitatea și s-au salvat de la Cursa pentru Ultima Șansă. Deși două echipe au avut parte de o noapte la hotel după ce au câștigat acest avantaj pe parcursul competiției, doar una a reușit să ajungă prima la Irina Fodor și să-și asigure un loc în etapa următoare.

Ce echipă a câștigat imunitatea și s-a salvat de la Cursa pentru Ultima Șansă

După patru zile de cursă, concurenții au așteptat cu emoție să afle cine va scăpa de voturile colegilor și de provocarea care poate schimba parcursul echipelor în competiție. Irina Fodor a anunțat rezultatul, dezvăluind că Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost primele care au ajuns la ea.

„Dragii mei, aseară au dormit la hotel două echipe, două echipe care și-au câștigat acest drept de-a lungul celor patru zile cât a durat această cursă, dar echipa imună este una singură. Au ajuns la mine la ora 16 și 36 de minute, au știut proverbul și ceea ce înseamnă el: Loredana și Ana”, a anunțat prezentatoarea.

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Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au obținut imunitatea la Asia Express

Prin această reușită, cele două concurente au scăpat de votul colegilor pentru Cursa pentru Ultima Șansă și și-au asigurat automat un loc în etapa a noua a competiției. Rezultatul a reprezentat o victorie importantă pentru echipă, mai ales după zilele solicitante în care concurenții au fost nevoiți să treacă prin probe dificile.

Vizibil bucuroase de rezultat, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au vorbit despre ceea ce înseamnă pentru ele această reușită și despre faptul că au ajuns atât de departe în competiție.

„Noi suntem foarte mândre că am ajuns până aici. Este o mare realizare să ajungem până în stage-ul nouă”, au spus cele două concurente la careu.

Pentru Loredana Chivu, imunitatea a reprezentat unul dintre cele mai frumoase momente din punct de vedere competitiv. Concurenta a recunoscut că echipa a muncit mult pentru a ajunge în acest punct și că rezultatul obținut depășește așteptările pe care le avea la începutul aventurii.

„Cel mai frumos lucru care ni s-a întâmplat aici, pe plan competitiv. N-am luat noi multe imunități, am luat una și bună, e mai mult decât visam. Am muncit foarte mult”, a spus Loredana Chivu.

Ce echipă a ajuns a doua la Irina Fodor

După anunțarea echipei imune, concurenții le-au felicitat pe Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu pentru performanța lor. Atmosfera de la careu a continuat cu dezvăluirea ordinii în care echipele au ajuns la Irina Fodor, un moment important pentru stabilirea situației din competiție.

După cele două concurente, Gabi Torje și Alexuc au fost următorii care au ajuns la Irina în competiție.

În timp ce Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au obținut protecția oferită de imunitate, celelalte echipe au rămas cu emoțiile votului și ale unei posibile participări la Cursa pentru Ultima Șansă.