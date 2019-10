Reginele Instagramului participă la Asia Express! Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au făcut publică prima reacție

Si iata-ne in echipa in care am fost de cand ne stim. 👯‍♀️ Emotionate de nedescris dar si foarte increzatoare, ne indreptam incet-incetin ceea ce pare a fi aventura vietii. @asiaexpressromania Nu stiu la ce sa ma astept, dar tot ce stiu e faptul ca acesta este prilejul perfect pentru a demonstra ca suntem genul de fete care se descurca in orice fel de situație, indiferent de mediu sau confortul pe care il avem jur. Ma simt mai mult decat binecuvantata de faptul ca am o asemenea prietena, @alinaceusan , partenera in absolut orice moment si ma bucur ca acum se va vedea legatura dintre noi si pe micile ecrane. Aventura incepe sambata asa ca tineti-ne pumnii stransi. 🖤 sunt 2 luni traite la intensitate maxima si zic 2 luni fiindca sunt sigura ca ajungem pana in finala. 💪Am cunoscut deja si echipele si presimt ca va fi super fun toata experienta. Unde credeti ca va avea loc aventura? ✈️🌴🦜 #AsiaExpress #AsiaExpressRomania

