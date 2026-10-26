Au ieșit scântei în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express, căci un scandal de proporții s-a iscat între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu.

Cel de-al optulea stage de pe Drumul Mătăsii, la Asia Express, a adus o serie de misiuni extrem de solicitante atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic. Tocmai din acest motiv, Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au răbufnit și un scandal de zile mari s-a iscat între ele, în ediția din 26 octombrie 2026. Descoperă în rândurile de mai jos tot ce s-a întâmplat.

Scandal uriaș între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, la Asia Express! Cele două au răbufnit în fața concurenților, în ediția din 26 octombrie 2026

Ziua a început în forță pentru concurenții rămași pe Drumul Mătăsii, în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express. Irina Fodor a trimis echipele la o fabrică de ceramică, acolo unde a pregătit mai multe provocări:

„Dragilor, chiar şi după patru secole, această fabrică a rămas o afacere de familie, perfecționând arta ceramicii şi a porţelanului. Ei sunt urmaşii artiştilor legendari care au creat faimosul porțelan în timpul dinastiei Ming. Sunt multe activităţi în această fabrică. Alegeți-vă un plic, pentru a afla ce aveţi de făcut. Mult succes! Țuca”, scria pe mission board.

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Fiecare echipă a ales un plic și s-a apucat rapid de treabă. Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au avut de aplicat stratul final al unor vase. Când au terminat, acestea au confecționat o cutie din carton în care au pus un anumit număr de obiecte ceramice. A urmat autostopul către locația indicată de Irina Fodor, unde echipele au fost nevoite să ducă vasele respective.

Următoarea sarcină primită de concurenți a fost aceea de a transporta zeci de recipiente ceramice folosind un cărucior. Ca lucrurile să fie și mai complicate, fiecare echipă în parte a trebuit să își construiască respectivul cărucior.

„M-a distrus, m-a terorizat”, a zis Gabi Torje despre dificultatea probei, semn că nu doar fetele au fost copleșite de situație.

Ana Maria Chivu și Loredana Chivu s-au certat încă de la începutul zilei, când erau la fabrică, dar tensiunile au atins cote uriașe când au fost nevoite să care vasele. Când au început să cadă și să se spargă, odată cu ele s-a „spart” și răbdarea celor două!

„Așteaptă! Băi, fată!”, a strigat Ana Maria Mocanu.

Loredana Chivu a reacționat și ea și astfel, între cele două s-a iscat un scandal de zile mari, iar camerele de filmat au surprins totul.

Fără să știe ce îl așteaptă atunci când a ajuns la misiune, când a văzut fetele cum se chinuie cu căruciorul, Maurice Munteanu a zis mirat: „Uite la Loredana ce face...”

Nu ratați Asia Express – Drumul Mătăsii, diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!