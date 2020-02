Situații limită în Asia Express, sezonul 3. Alex Abagiu și Radu: ”Avem nevoie de medicamente pentru astronauți”

O parte dintre ei, însă, și-au făcut bagajele temeinic înainte de începerea cursei, în speranța că vor preîntâmpina măcar o parte dintre momentele mai puțin plăcute: ”Avem un gel făcut pentru astronauți. La astfel de experiențe suntem supuși aici, încât avem nevoie de medicamente pentru astronauți. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla în Asia Express și de ce poți avea nevoie!”, spune Radu.

Elementul indispensabil din rucsacul lui Alex Abagiu este un gel contra bacteriilor, primit cadou de la prietenii săi, în momentul în care au aflat că va participa în această experiență dură: ”Noi mâncăm în Asia Express tot soiul de prostii. Pe te miri unde și te miri de la cine. Șansele să iei o bacterie, un microb sunt foarte mari. Când le-am zis prietenilor din țară că plec în Asia Express, toți s-au străduit să îmi facă rost de acest gel miraculos, pe care trebuie să îl car tot timpul la mine. Ideea cu el este că are capacitatea de absorbție a tuturor microbilor din stomac și reglează lichiditatea...ca să fiu cumva plastic în exprimare”, a mărturisit celebrul make-up artist.