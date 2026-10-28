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Valerie Lungu a ajuns în genunchi la Asia Express! Ce a făcut-o să cedeze: „În viața mea nu am făcut asta”

Valerie Lungu a ajuns într-o situație la care puțini s-ar fi așteptat la Asia Express. Ce obiect a încercat să obțină cu orice preț și de ce a fost refuzată?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 23:20 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 23:17
Valerie Lungu a ajuns în genunchi la Asia Express! Ce a făcut-o să cedeze: „În viața mea nu am făcut asta” | Antena 1
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au trecut prin momente dificile în timpul Cursei pentru Ultima Șansă de la Asia Express. După mai multe probe solicitante, cei doi concurenți au fost nevoiți să pornească în căutarea unor obiecte de pe lista primită de la Irina Fodor, însă una dintre cumpărături s-a transformat într-o adevărată provocare.

Valerie Lungu, în genunchi la Asia Express. Ce a adus-o pe concurentă la disperare

Valerie a încercat toate metodele pentru a obține produsul de care avea nevoie, ajungând chiar să se pună în genunchi în fața unei vânzătoare.

În cadrul misiunii, echipele au trebuit să cumpere mai multe obiecte folosind banii pe care îi aveau la dispoziție. Pentru a îndeplini cerințele, Valerie și Alex au mers din magazin în magazin și au încercat să negocieze cu vânzătorii. Deși părea o sarcină simplă, găsirea tuturor produselor s-a dovedit mai dificilă decât se așteptau.

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Unul dintre obiectele care le-au dat mari bătăi de cap a fost un dinozaur. După mai multe încercări, Valerie a găsit o femeie care avea produsul, însă aceasta nu a fost dispusă să renunțe la el.

„Într-un final, am găsit un dinozaur la o doamnă”, a povestit Valerie Lungu.

Valerie Lungu, gest neașteptat pentru a obține obiectul cerut la Asia Express

Concurenta a încercat să o convingă pe vânzătoare să îi vândă dinozaurul, dar femeia a refuzat. Valerie și Alex au continuat să caute o soluție, iar într-un alt magazin au întâlnit o situație asemănătoare. De această dată, concurenta a decis să recurgă la un gest pe care, după cum a mărturisit chiar ea, nu l-ar fi făcut în mod obișnuit.

Valerie s-a pus în genunchi în fața vânzătoarei și a implorat-o să îi vândă măcar un singur exemplar. Disperată să ducă misiunea la bun sfârșit, concurenta a încercat să o înduplece inclusiv cu un argument personal: ziua sa de naștere se apropia, iar ea era dispusă să ofere toți banii pe care îi avea pentru obiectul respectiv.

„M-am pus în genunchi, eu nu mă pun în genunchi, să ne înțelegem! Peste două zile e ziua mea de naștere, îți dau toți banii, doar dă-mi unul singur”, a spus Valerie.

De ce a refuzat vânzătoarea să o ajute pe concurentă

În ciuda rugăminților și a eforturilor depuse de Valerie, femeia nu s-a lăsat convinsă. Vânzătoarea avea un singur exemplar disponibil și a refuzat categoric să îl vândă concurenților.

Astfel, încercarea lui Valerie de a obține obiectul necesar pentru îndeplinirea misiunii nu a avut rezultatul dorit. Experiența a demonstrat încă o dată că, la Asia Express, concurenții trebuie să se adapteze unor situații neprevăzute și să găsească soluții chiar și atunci când toate încercările par să eșueze. Urmărește totul pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

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