Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi la Asia Express după ce nu a primit o scrisoare din partea familiei. Ce mărturisiri dureroase a făcut concurenta?

Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express, după ce nu a primit nicio scrisoare de la familie. Mărturisirea dureroasă | Antena 1

Momente emoționante la „Asia Express – Drumul Mătăsii”! Concurenții au primit scrisori din partea celor dragi, iar surpriza a venit la pachet cu lacrimi, dor și mărturisiri dureroase. Deși cei mai mulți au avut ocazia să citească mesaje trimise de familiile lor, Valerie Lungu nu a primit o scrisoare din partea rudelor sale. Cu toate acestea, concurenta s-a bucurat de cuvintele transmise de părinții partenerului ei de viață, Alex Gîlcă, care au pregătit un mesaj pentru amândoi.

De ce nu a primit Valerie Lungu o scrisoare din partea familiei

Scrisoarea a fost un moment special pentru cei doi concurenți, iar mesajul mamei lui Alex le-a transmis cât de mult sunt iubiți și cât de mândră este familia de ei.

„Scumpii și dragii noștri copii, Alex și Valerie, în acest mesaj vrem să vă spunem cât de mult vă iubim și cât de mândri suntem de voi. Ne bucurăm că sunteți fericiți”, începea scrisoarea primită de cei doi concurenți.

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Alex Gîlcă a fost profund emoționat de cuvintele mamei sale și a recunoscut cât de mult a însemnat pentru el acel mesaj, mai ales în contextul distanței față de familie.

„A însemnat foarte, foarte mult acea scrisoare pentru mine. Familia este tot. Mă bucur că scrisoarea aceasta a fost pentru amândoi”, a spus Alex.

Valerie Lungu, mărturisiri dureroase despre familia sa

Pentru Valerie Lungu, momentul a avut o semnificație aparte. Concurenta a explicat că știa că nu va primi o scrisoare din partea familiei sale și a vorbit, printre lacrimi, despre felul în care a perceput iubirea în mediul familial. Vedeta a mărturisit că, în cazul ei, afecțiunea a fost adesea legată de ceea ce oferea și de ceea ce făcea pentru ceilalți.

„E foarte important să primești un mesaj de acasă, mai ales când ești plecat de atât de mult timp. Părinții lui Alex sunt ca a doua familie pentru mine. Mereu m-au iubit necondiționat. Îi iubesc enorm de mult. Eu știam că nu o să primesc de la nimeni scrisori. Din păcate, la mine în familie iubirea se măsoară în ce faci pentru..., ce faci, cât dai și cât oferi. Ai dat puțini bani, ai primit puțină iubire... În fine... Și niciodată nu e de ajuns, indiferent de cât dai, niciodată nu e de ajuns. E incredibil să ai pe cineva care te iubește necondiționat și nu trebuie să demonstrezi sau să dai la schimb ceva ca să primești ceva”, a mărturisit concurenta, cu lacrimi în ochi.

„M-am bucurat că se gândește și la mine cineva și nu doar eu mă gândesc la toți”, a spus Valerie Lungu la testimonial.

Valerie a recunoscut că s-a bucurat enorm că mesajul părinților lui Alex a fost adresat amândurora. Pentru ea, scrisoarea a reprezentat o dovadă de afecțiune și de acceptare din partea unor oameni pe care îi consideră familie.