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Valerie Lungu, momente dificile la masajul tradițional din finala Asia Express 2026: „Ăla nu-i masaj, e teroare!”

Finaliștii Asia Express - Drumul Mătăsii sunt tot mai aproape de trofeu, dar nu strică o sesiune de masaj înainte. Iată cum a fost experiența pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 23:00 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 23:02
Valerie Lungu, momente dificile la masajul tradițional | Antena 1
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns la proba masajului tradițional. Tânărul i-a cedat locul de masaj iubitei sale: „Eu am făcut masaj, acum o să faci și tu!”

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Valerie Lungu, momente dificile la masajul tradițional din finala Asia Express - Drumul Mătăsii

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Valerie și Alex se gândeau la o sesiune de masaj tradițional chinezesc în mijlocul haosului marii finale. Ar fi fost ceea ce i-ar fi ajutat să se destindă pe Drumul Mătăsii, însă au avut parte de o mare surpriză.

„Am intrat în salon și dăm nas în nas cu Alexuc, care era foarte transpirat, pierdut în spațiu”, spune Valerie. „Măcar bine că sunt aici, e ceva.”

„Eu sunt înnebunită!” recunoaște Valerie, care abia aștepta un masaj la picioare.

Însă nu a avut parte de experiența la care se aștepta, fiind mult mai dureros decât credea.

„Doamne, Dumnezeule!” țipă ea.

Alex este amuzat de situație, însă Valerie rezistă cu greu minilor maseurului.

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„Ăla nu-i masaj, ăla-i teroare!” spune ea. „Mi-a băgat un deget drept în mijlocul picioarului!

„Nu așa de tare! Că doar nu nasc aici!” îl roagă ea pe maseur.

„Groaznic era! Zic dacă o să-mi facă așa toate zece punctele, mor acolo!” spune tânăra.

În tot acest timp, Alex căuta imaginile care să se potrivească indicațiilor oferite de Valerie.

Țipetele tinerei au ajuns până la Gabi Torje și Alin Alexuc!

„O auzeam pe Valerie din partea ailaltă”, relatează Gabi. „S-a ales praful de avansul nostru.”

„Ziceai că o taie pe viu”, spune Alexuc.

„Gata, gata”, strigă Valerie la maseur. „Te bat! (...) Domnul meu râdea...”

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„Nu mai știam de capul meu”, spune și Alex. „M-au luat toate spumele!”

„Eu la ce durere treceam acolo... n-am cum să-ți explic”, relatează Valerie.

„Până la cartonașul numărul 6 ne-a mers foarte bine, pentru că făcea masajul într-un loc și ea avea durere pe o zonă mai mare și ea tot îmi descria unde avea durere (...) și așa am făcut echipă”, spune Alex.

„Nu vrei să știi cum țipă Valeria”, îi spune Alexuc lui Gabi.

„Noi suntem într-o competiție, știi?!” răspunde Gabi.

„De unde să știu eu unde faci tu bătătură?! Eu poate fac în partea cealaltă a piciorului”, îl ceartă Alexuc pe Gabi, după indicațiile primite.

„A venit Poliția că urlu eu?! Nu te cred!” spune Valerie, care a aflat că autoritățile au verificat clădirea, fiind raportate țipete. „Sunt bine, sunt ok, nu nasc!”

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„La tine era polițistul? Văzusem un domn acolo, dar nu știam ce caută”, spune Alex.

„Nu mi-am dat seama cât de tare urlam”, spune tânăra.

„Nu puteam să mă concentreaz acolo la panoul meu și s-o ajut cu absolut nimic. M debusola complet”, spune Alex. „Am început să ne înțelegem spre final.”

Valerie a considerat că momentul în care maseurul s-a lovit de lampă a fost karma pentru toată durerea pe care a simțit-o ea în timpul masajului.

„Karma, îmi faci rău, primești rău”, spune ea. „Să-mi faci masaj bine, lejer, plăcut.”

valerie lungu întinsă pe masa de masaj
valerie lungu și alex gîlcă asia express
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„M-am bucurat când am văzut într-un final cartela, pentru că asta înseamnă că ziua asta se termină” spune ea când primește plicul, gândindu-se că următoarea locație este și cea în care îi așteaptă Irina Fodor. „A fost o zi foarte grea!”

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