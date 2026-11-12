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Valerie Lungu, primele declarații după ce a pierdut finala Asia Express 2026. Ce a simțit când a aflat rezultatul

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au pierdut trofeul Asia Express - Drumul Mătăsii în această seară. Iată ce au declarat după aflarea veștii.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 00:04 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 00:32
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au luptat până în ultima clipă pentru marele trofeu Asia Express - Drumul Mătăsii. Cu toate acestea, nu au fost câștigătorii sezonului 9.

Irina Fodor le-a dat vestea, după o cursă copleșitoare.

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Valerie Lungu, primele declarații după ce a pierdut finala Asia Express - Drumul Mătăsii

Valerie și Alex au trecut de la agonie la extaz și înapoi în această zi grea. Emoțiile de pe Drumul Mătăsii și-au spus cuvântul, iar în cele din urmă i-au purtat, printr-un spectacol de lumini, până la Irina Fodor.

„Frumoasă! Și tu, superbă. Etraordinară”, i-a spus Valerie Lungu Irinei Fodor. „O regină adevărată!”

Prezentatoarea TV nu i-a mai ținut în suspans și le-a arătat că trofeul nu se mai află în vitrină, ceea ce înseamnă că au ajuns mult prea târziu la ea.

„E gol”, observă Alex, care o îmbrățișează imediat pe Valerie.

„E ok”, șoptește tânăra.

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„Dragii mei, dragostea voastră vă face învingători, chiar dacă trofeul Asia Express a ajuns la altă echipă!” le transmite Irina Fodor.

În ciuda pierderii trofeului, Valerie și Alex au mărturisit că au trăit o experiență unică:

„Pentru mine a fost o eliberare de toate emoțiile pe care le-am avut până acolo și mi-am dat seama că sunt foarte puternică și mi-am dat seama că Alex este foarte puternic și împreună chiar am făcut o echipă genială”, mărturisește Valerie. „Nu se compară nimic altceva cu Asia Express. Este o experiență pe care o trăiești doar o dată în viață. Ești pur și simplu fascinat de sentimentele, de trăirile, de prieteniile, de absolut tot. Pentru că dacă ai un om cu care ai venit îți dai seama cât de mult contează relația ta cu acel om. Practic asta tu testezi. Te testezi pe tine și relația cu această persoană. Dau mâna-n foc că toate echipele care au fost aici au ieșit de aici pur și simplu cu o prietenie, cu o relație mult mai sudată. Când mă gândesc că mâine am zbor acasă... nu vreau acasă!”

„Aceste două luni, pentru mine, au fost ca o viață trăită de la tinerețe până la bătrânețe. Am trăit tot. Am avut tot felul de sentimente, urcușuri și coborâșuri”, spune și Alex Gîlcă.

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Ce le-a transmis Irina Fodor Valeriei Lungu și lui Alex Gîlcă după marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii

Irina Fodor a ținut să le reamintească Valeriei și lui Alex cât de multe au trăit și au dobândit odată cu parcurgerea Drumului Mătăsii:

„Vreau să fiți mândri de voi, Valerie. Vreau să plângi întotdeauna de fericire! Vreau să știi că ești câștigată după ziua de astăzi. A fost una dintre cele mai grele finale Asia Express într-unul dintre cele mai greu de cucerit orașe: Perla Orientului! Să știi că dragostea voastră se va simți și vă va face să fiți câștigători în mult mai multe feluri!” le-a mai spus Irina.

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Valerie și Alex sunt felicitați de restul concurenților: „Bravo, suntem mândri de voi! Știm cât de greu a fost.”

valerie lungu și alex gîlcă asia express
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„Pentru o mânuță de om, cât ești tu, ești foarte tare”, îi spune Marius Damian, ridicând-o pe umeri.

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