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Valerie Lungu, reacție neașteptată la mesajul mamei sale în finala Asia Express 2026: „N-avem timp de sentimente”

Finala Asia Express - Drumul Mătăsii continuă. Concurenții trebuie să găsească indicii importante într-o cameră de hotel. Cei dragi le transmit mesaje de suflet, dar și cu elemente-cheie în finalizarea misiunii.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 23:19 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 23:52
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În timpul probei din camera de hotel, concurenții primesc o tabletă. Acolo descoperă câte două înregistrări importante atât emoțional, cât și pentru proba în desfășurare.

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Valerie Lungu, reacție neașteptată la mesajul mamei sale în finala Asia Express - Drumul Mătăsii

Când vede tableta, Valerie Lungu este sigură că vor primi mesaje de acasă: „Partea aia pe care o cunosc eu. Și vom primi mesaje de acasă!”

Atât Gabi Torje și Alin Alexuc, cât și Valerie Lungu, și Alex Gîlcă au primit mesaje cu subînțeles de la cei dragi. În timp ce băieții au primit mesaje de la iubitele lor, Valerie și Alex au primit de la mamele lor.

„Iubita și unica mea fiică, să știi că mami este foarte mândră de tine, de voi, de ambii, pentru că, în primul rând, ați reușit în acest concurs, v-ați demonstrat vouă că iubirea înseamnă absolut tot. Eu cu Daisy și cu toți cei dragi vă așteptăm să aduceți trofeul acasă. Nu uita că eu te iubesc pentru totdeauna”, a fost mesajul mamei sale.

„Mama, nu mi-ai dat niciun indiciu?” zice Valerie uimită după încheierea înregistrării.

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„Da, mă așteptam că se întâmplă asta. Nu vreau să vorbesc despre asta. Nu pot să zic altceva, că n-am alte sentimente în momentul de față”, explică tânăra reacția avută la hotel.

Imediat după înregistrarea cu mama sa, apare pe ecranul tabletei înregistrarea cu mama lui Alex. Valerie e surprinsă și îl prinde de mână pe iubitul ei.

„Mama ta!!” spune Valerie.

Reacția Valeriei a fost subtil diferită la primirea mesajului de la soacra sa decât de la mama sa.

„Salut, scumpii mei. Alex, Valerica! Vă dorim mult succes, putere, răbdare. Noi știm că formați o echipă puternică și suntem mândri de voi. Vă așteptăm cu premiul mare acasă. Să știți că în inimile noastre aveți un loc special. Să nu uitați niciodată că vă iubim pentru totdeauna.”

„Gata?” întreabă Valerie cu lacrimi în ochi când s-a terminat mesajul mamei lui Alex.

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„Când am auzit mesajul mamei mele, mă uitam, mă uitam, mă uitam, a, ai terminat? Ok, hai la treabă”, spune Alex. „Doru-i dor, dar ne vedem acasă. Aici suntem ca niște soldăței, trebuie să executăm! N-avem timp de sentimente, n-avem timp de dragoste. Merci, vă iubesc, pa!”

„Eu mă așteptam să zică ceva: <<Vezi să te uiți undeva>> sau o chestie de genul ăsta”, spune Valerie. „Și n-am primit nimic!”

alex gîlcă și valerie lungu
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„Trebuie să vedem cum le pune cap la cap”, se gândesc ei, începând să caute prin cameră indiciile care să-i ajute la finalizarea misiunii. „Hai totuși să ne legăm de pisică.”

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