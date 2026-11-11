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Valerie Lungu și Alex Gîlcă, incident neașteptat la autostop în finala Asia Express 2026. Ce le-a reproșat o șoferiță

Autostopul și transportul rămân cea mai mare problemă a echipei formată din Valeria Lungu și Alex Gîlcă chiar și în marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii. Iată ce au pățit de această dată.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 22:38 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 22:37
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, incident neașteptat la autostop în finala Asia Express | Antena 1
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Marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii nu este ferită de incidente neașteptate. Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au pus într-o situație neplăcută la autostop.

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă, incident neașteptat la autostop în finala Asia Express - Drumul Mătăsii

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În drum spre misiunea din piața de flori, Valerie și Alex au înduplecat o șoferiță de taxi să îi ducă la destinație. Aceștia și-au spus povestea pe scurt, iar femeia a fost de acord să îi ducă la destinație.

„A fost intens până aici”, spune Alex.

„Simt o tensiune extraordinară”, explică Valerie.

Cei doi o roagă să conducă repede pentru a recupera din timpul pierdut față de Gabi Torje și Alin Alexuc.

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„I-am explicat: <<Uite noi trebuie să mergem aici!>> Doamna zice: <<Hai!>> <<Vezi că nu avem bani!>> și ea zice: <<Ok, bine!>>” relatează Valerie. „Poate au și ei nenoroc la un autostop!”

„După cinci minute, această doamnă se uita la cameră, se uita la noi și a scos un alt telefon și a pus 100. Ne-a arătat 100. 100 de ce? Eu m-am uitat la Valeria și am zis: <<Nu răspundem că nu înțeleg despre ce e vorba!>>” relatează Alex.

Valeria continuă să îi spună șoferiței că au specificat de la început că nu au bani. Când au ajuns la steag, i-au văzut pe Gabi și Alexuc și au crezut că abia atunci au ajuns și ei, însă și-au dat rapid seama că băieții se pregăteau să plece.

Au coborât din taxi, însă șoferița a tras-o de mână pe Valerie, cerându-i în continuare banii. Tânăra s-a eliberat și s-a îndreptat către mission board, iar șoferița a urmărit echipa Asia Express.

„Vine din urma noastră”, îi spune Alex Valeriei.

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Gabi Torje și Alin Alexuc au surprins întregul moment, Alexuc îndemnând-o pe șoferiță să continue să-i urmărească prin piață: „Mamă, a tras-o de mână!”

„Ei au intrat în piață, eu i-am făcut semn la șoferiță să se ducă după ei!” spune Alexuc.

„Are dreptate și ăla e din ăla scump”, mai spune el.

„Poate cheamă aia Poliția”, spune Gabi.

„Ar fi bine. Din cauza lor nu mai prindem noi”, e de părere Alexuc.

„Să vezi ce nu ne mai lasă acum pe noi să prindem taxiuri”, spune Gabi.

valerie lungu și alex gîlcă asia express
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În cele din urmă, până la locația misiunii, șoferița a abandonat urmărirea echipei.

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