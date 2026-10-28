Valerie și Alex au crezut că experiența lor îi va ajuta la Asia Express, însă o probă le-a dat planurile peste cap. Ce a speriat-o pe concurentă?

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, puși la grea încercare la Asia Express. Ce au pățit în timpul unei probe: „Îmi dădea cu ăla în cap” | Antena 1

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut parte de momente tensionate la Cursa pentru Ultima Șansă de la Asia Express. Ajunși la cel mai mare mall din lume, cei doi concurenți au avut de îndeplinit o misiune care părea să li se potrivească, mai ales că amândoi sunt creatori de conținut. Totuși, lucrurile nu au mers conform planului, iar un obiect le-a dat mari bătăi de cap în timpul probei.

Valerie și Alex, puși în dificultate la Cursa pentru Ultima Șansă

După ce au ajuns la destinație, Valerie și Alex au ales al doilea plic, în care se afla instrucțiunea de a promova și de a vinde unul dintre produsele indicate. Cei doi au fost încântați când au descoperit că aveau de-a face cu o dronă, fiind convinși că experiența lor în mediul online îi va ajuta să ducă misiunea la bun sfârșit.

Însă, odată ce au început proba, concurenții au descoperit că lucrurile nu erau atât de simple pe cât se așteptau. Deși Valerie știa să manevreze o dronă, dispozitivul pe care l-au primit s-a dovedit greu de controlat.

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Valerie Lungu, în dificultate din cauza dronei

În timpul probei, Valerie a recunoscut că aparatul nu răspundea comenzilor așa cum se aștepta. Situația a devenit și mai complicată în momentul în care concurenta a observat un buton și a vrut să afle de la persoana care îi îndruma ce funcție are acesta.

„Eu știu să manevrez o dronă, dar asta nu ascultă deloc”, a spus Valerie în timpul misiunii.

Ulterior, concurenta a povestit că a fost tentată să apese un buton de pe dispozitiv, însă a primit un avertisment din partea bărbatului care le explica modul de funcționare al dronei.

„La un moment dat am văzut un buton și l-am întrebat pe domnul ce face. Mi-a zis să nu-l apăs”, a povestit Valerie.

Momentul cel mai tensionat a venit atunci când juratul le-a arătat cum poate fi manevrată drona. În timpul demonstrației, aparatul s-a apropiat periculos de mult de Valerie, iar concurenta a avut o reacție spontană, surprinsă de situație.

„Băi, ești nebun, îmi dădea cu ăla în cap!”, a exclamat Valerie Lungu.

Valerie și Alex nu s-au dat bătuți la Asia Express

Deși proba le-a pus răbdarea la încercare, cei doi concurenți nu au renunțat. Valerie și Alex au continuat să încerce să controleze drona și să ducă misiunea la bun sfârșit, chiar dacă experiența lor cu dispozitivele de filmare nu i-a ajutat atât de mult pe cât sperau.

Cursa pentru Ultima Șansă a venit cu noi provocări pentru echipele aflate în pericol, iar fiecare probă a devenit importantă pentru continuarea aventurii. Pentru Valerie și Alex, dificultățile întâmpinate la mall au reprezentat încă un obstacol de depășit într-o competiție în care adaptarea rapidă și perseverența pot face diferența. Urmărește și tu Asia Express pe Antena 1 și în AntenaPLAY!