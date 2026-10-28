Voturile de la Asia Express au schimbat calculele concurenților! Trei echipe au ajuns în Cursa pentru Ultima Șansă, iar decizia de la careu a surprins.

Voturi tensionate la Asia Express! Ce echipe au fost trimise în Cursa pentru Ultima Șansă și cum s-a decis totul | Antena 1

Tensiunea a atins cote maxime la Asia Express, unde concurenții au aflat ce echipe vor participa la Cursa pentru Ultima Șansă. După o etapă solicitantă, voturile de la careu au devenit decisive, iar strategiile au cântărit mai mult ca oricând. Trei echipe au ajuns în cursa care le poate schimba parcursul în competiție, în timp ce o singură echipă a fost sigură că va continua aventura fără emoțiile eliminării.

Ce echipe au intrat la Cursa pentru Ultima Șansă

Prima echipă care și-a asigurat locul în etapa a noua a fost formată din Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu. Cele două concurente au câștigat imunitatea, după ce au ajuns primele la Irina Fodor, și au scăpat astfel de votul colegilor. Pentru restul echipelor, însă, emoțiile abia începeau.

La careu, Irina Fodor a anunțat ordinea în care concurenții au ajuns la ea, iar clasamentul a avut consecințe importante pentru două echipe. Maurice Munteanu și Connie au ajuns la prezentatoare la două ore după Loredana și Ana-Maria, clasându-se pe ultimul loc. În urma acestui rezultat, cei doi au intrat automat la Cursa pentru Ultima Șansă.

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Nici Valerie Lungu și Alex Gîlcă nu au scăpat de această etapă. Cei doi au devenit a doua echipă trimisă automat în cursa decisivă, astfel că au rămas în joc doar celelalte două echipe, care urmau să afle rezultatul votului colegilor.

Situația a devenit și mai tensionată în momentul în care concurenții au trebuit să decidă cine va ocupa cel de-al treilea loc în Cursa pentru Ultima Șansă.

Voturi strategice și o decizie dificilă la careu

De această dată, alegerea s-a dat între echipa formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și cea alcătuită din Gabi Torje și Alexuc. Concurenții au fost nevoiți să cântărească atent fiecare opțiune, iar voturile au devenit un instrument strategic, cu efecte directe asupra șanselor de a continua competiția.

Într-un moment în care fiecare echipă încearcă să-și protejeze parcursul, deciziile nu au fost deloc ușoare. Un vot putea schimba echilibrul dintre concurenți și putea trimite o echipă într-o cursă în care fiecare minut și fiecare probă contează.

În cele din urmă, echipa formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă a devenit cea de-a treia echipă care intră la Cursa pentru Ultima Șansă. Pentru cele trei echipe, miza este uriașă, iar cursa poate aduce o schimbare majoră în competiție.

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