Zarug și Lorelai au părăsit Asia Express - Drumul Împăraților. Show-ul, lider de audienţă

Ziua de bilanț a ultimei etape din Turcia a pus pe drum trei echipe de vedete ce s-au luptat aprig pentru a-și securiza locul în competiție. Lidia și Estera Buble, Francesco și Patrizia Paglieri, alături de Lorelai și Zarug au fost cele trei echipe ce au spus ”ultima șansă”, știind că la finalul zilei îi așteaptă un diamant roșu și o eliminare garantată.

Asia Express - Drumul Împăraților a fost lider de audienţă miercuri seară, 20 octombrie 2021

Telespectatorii au urmărit în număr foarte mare ultima ediţie a stage-ului cu numărul cinci, emisiunea impunându-se ca lider detaşat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, Antena 1 a fost lider cu o medie de 7.6 puncte de rating și 23.1% cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 6.3 puncte de rating și 19.2% cota de piață.

Şi la orașe, ultima ediţie a celui de-al cincilea stage al show-ului de la Antena 1 a fost lider de piată cu o medie de 7 puncte de rating și 16.8% cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 5.3 puncte de rating și 12.9 procente din cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelului publicului national.

Tot aseară, imediat după difuzarea Asia Express – Drumul Împăraţilor, telespectatorii au putut urmări un nou episod al seriei de backstage Jurnal de călătorie Asia Express, care s-a impus ca lider detaşat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, Jurnal de călătorie Asia Express a fost lider de piaţă cu o medie de 5 puncte de rating și 24% cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 3.3 puncte de rating și 16.1% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului din mediul urban şi naţional.

După o zi grea în care cele trei cupluri din cursa-ultimatum s-au luptat pe un traseu presărat cu multe misiuni ce au legătură cu recordurile turcești din Guinness Book, Lorelai și Zarug, ultimii ajunși, au constatat că drumul lor în competiție se oprește aici.

Zarug și Lorelai au părăsit Asia Express - Drumul Împăraților. Ce declarații au făcut

Zarug și Lorelai au părăsit cel mai dur reality-show chiar la jumătatea traseului de pe Drumul Împăraților.

Zarug: ”Asia Express a fost exact ce promitea. Ideea nu este că eu nu pot duce această experiență, ci că una este să o duci și alta să faci performanță. La modul real, noi ne-am terminat expediția Asia Express și au rămas în competiție doar competitorii”.

”Nu știu dacă mi-aș dori vreodată să retrăiesc multe din ce am trăit aici, dar cert este că nu aș da nimic înapoi. Multumesc, Asia Express, și să știți că nu regret nicio secundă, în ciuda tuturor fricilor mele, că am venit aici, le-am explorat și le-am învins”, a mai spus Zarug.

Citește și: Mesajul lui Zarug după eliminarea de la Asia Express sezon 4. Ce a postat pe internet

”Mare parte din Asia Express pentru mine este ce am trăit cu tine, aceste jocuri pe care nu le-am făcut niciodată, dar am avut ocazia să le facem împreună. Mi se pare superb că am făcut totul cu tine”, a adăugat Lorelai, cu zâmbetul pe buze.

Cea de-a șasea etapă Asia Express- Drumul Împăraților continuă cu cele 6 echipe rămase în competiție, în Georgia, începând cu duminică, de la 20:00, luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1.