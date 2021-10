Jurnal de Asia, episodul 17. Cum arată cameramanii din Asia Express și ce au dezvăluit despre peripețiile de pe Drumul Împăraților

Episodul 17 din Jurnal de Asia a venit cu poveștile celor care surprind toate momentele spectaculosului show Asia Express - Drumul Împăraților. Telespectatorii au avut ocazia să vadă echipa de cameramani ai reality show-ului, dar și câtă muncă se află în spatele unor camere.

Fiecare echipă este însoțită la orice pas de un cameraman care încearcă să filmeze fiecare moment prin care concurenții trec. Aceștia trăiesc la intensitate maximă fiecare probă și etapă alături de cuplurile de vedete, cărând după ei o cameră de aproape 12 kilograme în zilele caniculare sau pe ploi torențiale.

Prin ce peripeții au trecut cameramanii din Asia Express - Drumul Împăraților

Cameramanii și echipele sunt uniți nu doar de acțiunea cursei, misiuni și orele de așteptare la autostop. Foametea, setea, oboseala, supărarea, veselia, iritarea, toți își ating în cursă cele mai profunde limite și trec prin experiențe de neuitat.

"În Turcia au fost trei momente marcante pentru mine. Eram în mașină cu Adriana Trandafir și Maria Speranța, iar șoferul nostru a lovit un scuterist. A dat pur si simplu peste el, eu am văzut chestia asta. Nu a avut nicio reacție, omul ăla a căzut cu scuterul, s-a ridicat și a mers mai departe. Același șofer a intrat într-o mașină, pe mine mă oftică faptul că eu nu pot să arăt asta. (...) Cea mai tare a fost când era să cad eu dintr-o mașină", a dezvăluit cameramanul Adrianei Trandafir și al Mariei Speranța, vizibil marcat de situația prin care a trecut.

Cei care surprind cele mai frumoase momente din Asia Express au povestit și despre cadrele grele pe care le-au avut de filmat, dar și în ce situații neprevăzute au fost puși de-al lungul cursei din Turcia.

"Am avut o misiune pe plajă, era un soare puternic și foarte cald, de acolo am plecat repede spre altă misiune în niște amfitetatre pe care a trebuit să le escaladăm de 2 - 3 ori. După ce am alergat până la poartă, acolo am simțit că mi s-au îmuiat picioarele și am lăsat camera jos. Prima oară când am simțit că nu mă mai țin picioarele. Nu puteam să mai respir și mi-au băgat perfuzii", a mărturisit cameramanul soților Petre.

În timpul filmărilor echipa formată din Lidia Buble și Estera au fost la un pas de o tragedie. Camermanaul celor două a dezvăluit cum un șofer a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens: "Era să facem un accident. (...) Am urlat în mașină, dar e bine că nu s-a întâmplat nimic."

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express – Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranumit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Echipele luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. . "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și AntenaPLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil ", integral și exclusiv pe AntenaPLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.