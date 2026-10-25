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Torje și Alexuc, întâlnire de neuitat la Asia Express! Ce au pățit după ce au găsit un șofer în stare de ebrietate

Torje și Alexuc s-au întâlnit cu cetățeanul turmentat tocmai în China, la Asia Express. Ce s-a întâmplat cu cei doi concurenți.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 19:20 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 23:29
Torje și Alexuc, întâlnire de neuitat la Asia Express! Ce au pățit după ce au găsit un șofer în stare de ebrietate | antena 1
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Concurenții de la Asia Express au avut parte de o experiență neașteptată pe Drumul Mătăsii. Torje și Alexuc au reușit să găsească o mașină într-un moment în care traficul părea aproape inexistent, însă întâlnirea cu șoferul le-a oferit un motiv în plus să-și amintească această cursă.

Torje și Alexuc, întâlnire de neuitat la Asia Express!

Cei doi au dat peste un bărbat despre care au spus că era beat, iar reacțiile lor nu au întârziat să apară.

După o probă solicitantă, în care echilibrul și rezistența au făcut diferența, echipele au primit ordinea plecării și au pornit în căutarea unei mașini care să le ducă mai departe. Numai că autostopul s-a dovedit o adevărată provocare, iar concurenții au fost nevoiți să aibă răbdare.

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Înainte de a porni la drum, Irina Fodor le-a pregătit concurenților o probă în care au trebuit să-și mențină poziția și să ridice mâinile deasupra capului. Alexuc a explicat că poziția nu i s-a părut dificilă, în timp ce Ana a mărturisit că ar fi rezistat mult mai mult dacă nu ar fi trebuit să ridice mâinile.

La final, Gabi și Alexuc au fost primii care au primit dreptul de a pleca. La trei minute după ei au pornit Loredana și Ana, iar celelalte echipe au trebuit să mai aștepte. Odată ajunși în stradă, concurenții au descoperit însă că găsirea unei mașini nu avea să fie deloc simplă.

Ana a povestit că traficul era extrem de redus, iar Torje a remarcat că, până când au ieșit toate echipele, văzuse doar patru mașini pe stradă. Nici Maurice nu a avut parte de o situație mai bună, spunând că nu trecea „nici țipenie de căruță”.

Trafic aproape inexistent și o întâlnire neașteptată pentru Torje și Alexuc

În acest context, Torje și Alexuc au avut parte de o întâlnire cu totul neașteptată. Cei doi au găsit o mașină al cărei șofer, potrivit relatărilor lor, era beat. Torje a povestit experiența într-o notă amuzată, descriindu-l pe bărbat drept „rachetă” și spunând despre el că era „top omu”.

Între timp, celelalte echipe încercau să găsească soluții pentru a-și continua traseul. Așteptarea și lipsa mașinilor au pus la încercare răbdarea concurenților, iar perspectiva de a ajunge la cazare a devenit tot mai incertă.

Torje a făcut chiar o remarcă despre posibilitatea ca echipa sa să fie nevoită să-și petreacă noaptea direct pe asfalt, dacă nu găsea o soluție. În plus, Mirela Vaida și Oana s-au arătat deranjate de atitudinea lui Torje și a lui Alexuc, iar tensiunile dintre echipe au început să iasă la iveală.

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