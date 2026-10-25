Valerie și-a pierdut răbdarea la una dintre probe. Ce s-a întâmplat la Asia Express și ce a reușit să o scoată din sărite pe concurentă.

Valerie și-a pierdut răbdarea la Asia Express! Ce a scos-o din sărite în timp ce încerca să găsească o mașină | antena 1

Proba de puzzle de la Asia Express le-a pus la grea încercare răbdarea concurenților, iar Valerie a ajuns să-și piardă cumpătul în timp ce încerca să găsească o mașină pentru a continua cursa.

Valerie și-a pierdut răbdarea la Asia Express!

După ce ea și Alex au rezolvat provocarea și au obținut un avantaj de 15 minute, cei doi au pornit mai încrezători spre următoarea misiune. Numai că drumul nu a fost lipsit de obstacole, iar încercările de a face autostopul au scos la iveală nervii concurentei.

După ce au identificat locul indicat de puzzle și au realizat fotografia cerută, Valerie și Alex au pornit la drum. Cei doi au început să caute o mașină care să-i ajute să ajungă mai repede la următoarea destinație, însă lucrurile nu au mers conform planului.

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Alex a povestit că au luat-o la pas și au început să facă autostopul. În timpul încercărilor de a găsi transport, Valerie a încercat să-i explice unui posibil ajutor că nu avea bani. Pentru că mesajul ei nu părea să fie înțeles, concurenta și-a pierdut răbdarea.

„Ce nu înțelegi, omule? N-am bani, sunt frumoasă, sunt săracă lipită pământului!”, a spus Valerie, vizibil iritată de situație.

Momentul a venit după o probă care le-a solicitat concurenților atenția și capacitatea de a găsi rapid soluții. Deși Valerie și Alex reușiseră să termine primii puzzle-ul și să obțină un avantaj important, cursa a continuat să le testeze rezistența și calmul.

Valerie, nervoasă în timp ce încerca să facă autostopul

Nici celelalte echipe nu au scăpat de dificultăți. Loredana și Ana au fost nevoite să refacă fotografiile, după ce au aflat că imaginile realizate inițial nu erau bune. Cele două trebuiau să apară împreună în selfie, iar cilindrul aflat în partea de sus trebuia să fie vizibil.

În același timp, Maurice și Connie au avut propriile probleme cu puzzle-ul. Maurice a recunoscut că, atunci când se blochează în timpul unei probe, îi este greu să-și recapete concentrarea. De data aceasta, cele 16 piese și identificarea roții descrise de provocare i-au dat mari bătăi de cap.

Concurentul a descris experiența într-o manieră caracteristică, vorbind despre un „delir mistic chinezesc” și despre dezechilibrul provocat de încercarea de a înțelege indiciile.

Astfel, o misiune care părea simplă la prima vedere s-a transformat într-o cursă contra cronometru, în care fiecare echipă a fost nevoită să-și gestioneze atât greșelile, cât și momentele de frustrare. Pentru Valerie, însă, găsirea transportului s-a dovedit un nou motiv de iritare în aventura Asia Express.