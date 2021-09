Asia Express sezonul 4, 27 septembrie 2021. Ironii la adresa lui Mihai Petre! Cuza nu contenește cu glumele

În sezonul 4 de la Asia Express - Drumul Împăraților, din 27 septembrie 2021, glumele își fac loc chiar dacă probele sunt foarte grele. Cuza are ceva de zis despre Mihai Petre, în mod ironic, de fiecare dată când are ocazia. Mihai Petre este invidiat de alte echipe pentru succesul pe care îl are atât la amulete, dar și atunci când ajunge în timp record la Irina Fodor.

Luni, 27.09.2021, 19:54