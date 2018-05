Leonard Doroftei își joacă propriul rol în serialul ”Băieți de oraș”: ”M-am simțit mândru că s-au gândit la mine”

”Băieți de oraș”, unul dintre cele mai așteptate seriale de comedie de la noi, are premiera duminică, 3 iunie, de la ora 22.00, la Antena 1 și aduce o mulțime de surprize pentru telespectatori.

Cel de-al treilea sezon ”Băieți de oraș” vine cu foarte mult umor și un scenariu autentic. Încă din primele episoade invitat special este nimeni altul decât marele campion Leonard Doroftei, care își interpretează propriul rol.

”A fost o adevărată plăcere pentru mine și m-am simțit mândru că s-au gândit la mine. A fost o experiență grozavă, sunt actori foarte buni și veți vedea ce bine ne-a ieșit”, mărturisește Leonard Doroftei, unul dintre cei mai mari pugiliști ai României.

Cel care are onoarea de a fi antrenat de marele campion în serial este Malone, rol interpretat într-un mod absolut genial de actorul Vlad Drăgulin.

”Este incredibil cum de la o simplă idee pot urma o serie de evenimente cu totul si cu totul neprevăzute. Așa s-a întamplat și cu întâlnirea cu marele campion Leonard Doroftei. Totul a început în timp ce mă uitam la acel meci de box care a fost denumit de presă ”KOnfrunatarea Milioanelor” - Maywheather - McGregor. Partida a fost difuzată la 7 dimineața, dar nu am vrut să ratez „Meciul secolului'' și am rămas treaz până la ora aceea. În pauzele dintre reprize, ieșeam pe balcon să mai fumez o țigară și vedeam cum se umpleau balcoanele blocurilor cu băieți și fete care dezbăteau repriza anterioară. Când începea repriza, toată lumea intra înapoi în case... și tot așa. Văzând ce impact are un astfel de eveniment, i-am spus și lui Mihai că ar fi interesant să facem un episod care să implice un meci de box. I-a plăcut așa de mult ideea, că i-au sclipit ochii și deja în următoarea zi mi-a povestit cam ce urma să se întâmple în acel episod, care îl implica și pe Leonard Doroftei. Și de aici a început totul să se materializeze; eu nu am făcut niciodată box, dar acum mă pot lăuda că primul meu partener „de dans” a fost însuși Moșu'. Atunci când am făcut cunoștință cu el, nu a stat mult timp la vorbã și m-a invitat să urc în ring cu el. Bineînțeles că nu a dat pe bune, altfel, probabil că acum nu mai dădeam aceste declarații. Am întâlnit un campion și un om care arde pentru meseria lui, se vedea bucuria cu care îmi explica pașii și loviturile. Poate părea banal ce spun, dar pasiunea și iubirea față de meserie e din ce în ce mai rară în orice domeniu de activitate. De aceea mă bucură să cunosc astfel de oameni”, povestește cu mult entuziasm Vlad Drăgulin.

Personajele inspirate din actualitatea românească, umorul de situație și limbaj ce se îmbină în teme cât se poate de actuale, care parodiază viața ”băieților de oraș” sunt doar câteva dintre ingredientele ce vor asigura comedia în noul sezon al serialului ”Băieți de oraș”, începând de duminică, 3 iunie, de la ora 22.00, la Antena 1.

”Cred că acest sezon va fi cel mai bun sezon al meu de când fac televiziune. Parcă până acum a fost o căutare de mijloace și instrumente pe care am ajuns într-un final să le stăpânaesc. Dar căutarea nu se oprește aici. Nu cred că se oprește niciodată”, spune cu multă convingere Vlad Drăgulin.

