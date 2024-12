Alina Eremia a vorbit deschis despre detaliile care au făcut-o nesigură de-a lungul timpului. Iată ce mărturisiri a făcut frumoasa cântăreață!

Alina Eremia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Frumoasa cântăreață este extrem de îndrăgită atât pentru calitățile ei vocale, cât și pentru frumusețea ei răpitoare.

Deși nimeni nu s-ar fi gândit că artista ar putea avea parte de complexe din punct de vedere fizic, aceasta s-a deschis publicului și a povestit ce a frământat-o de-a lungul timpului.

Iată ce detalii mai puțin știute au ieșit la iveală despre Alina Eremia!

Alina Eremia recunoaște care sunt complexele pe care le-a avut în privința aspectului fizic. Ce voia artista să ascundă

Invitată în cadrul unui podcast moderat de Liana Stanciu, Alina Eremia a acordat un interviu extrem de sincer unde a abordat și subiecte mai puțin știute despre viața ei.

Cântăreața a povestit că de-a lungul vieții s-a confruntat cu anumite complexe pe care a vrut să le ascundă, dar pe care ulterior a învățat să le accepte.

„Am dinții strâmbi, coastele proeminente,” mărturisea artista, amintindu-și de perioada în care aceste detalii o făceau să se simtă nesigură în fața camerelor.

Din dorința de ascunde detaliile, Alina Eremia obișnuia să se filmeze doar din anumite unghiuri specifice prin care reușea să evite să le expună.

„Multă vreme am fost complexată de chestia asta. Mă filmam din anumite unghiuri pentru că nu voiam să se vadă,” a relatat cântăreața, evidențiind lupta sa interioară pe care a avut-o pentru a putea să își accepte propriului corp.

Odată cu trecerea timpului, Alina a reușit să-și depășească starea de nesiguranță și să adopte o atitudine mult mai pozitivă față de sine.

„Cu timpul am învățat să fiu ok cu ei. Adică aia e, am dinții strâmbi”, a mai spus artista, subliniind faptul că nu ar trebui urmărit un tipar impus de societate pentru ca oamenii să se poată simți bine în pielea lor. De asemenea, artista a încurajat publicul să fie mai tolerant și să își accepte trăsăturile naturale.

Referitor la coastele proeminente, așa cum ea le-a numit, aceasta spunea că a încercat foarte mult timp să le ascundă, însă în timp a început să le accepte.

„Am coastele proeminente și tot timpul am încercat să maschez treaba asta, să le ascund. Și acum o fac, dar în sensul în care să arate ok, dar nu mai sunt complexată la modul că trebuie neapărat să le maschez, să mă simt prost cu mine,” a explicat cântăreața.

„Vreau să arăt bine, dar dacă o să acumulez câteva kilograme în plus nu o să fie o dramă,” a mai spus Alina, dând de înțeles că acum percepe altfel schimbările care apar în timp.

Talentata artistă este un model pentru multe tinere, iar ea întotdeauna le-a încurajat pe fetele din comunitatea ei să se bucure de lucrurile simple și să se iubească așa cum sunt.