CRBL petrece primul Crăciun departe de fiica lui. Artistul are planuri inclusiv de Revelion

Anul 2024 a fost unul plin de provocări pentru CRBL. Cântărețul a trecut printr-un divorț greu, însă acum pare că și-a regăsit liniște în brațele unei tinere în vârstă de doar 23 de ani. Deși multă lume l-a criticat pentru alegerea pe care a făcut-o, CRBL nu a ascultat de vorbele răutăcioșilor și a încercat să se axeze pe propria fericire.

Schimbările nu au avut loc doar pe plan sentimental, ci și pe plan personal, pentru că artistul a slăbit mai multe kilograme și a optat pentru mai multe intervenții estetice, despre care fanii spun că l-au întinerit considerabil.

Și CRBL s-a arătat încântat de aceste schimbări și a declarat cu părere de rău faptul că nu făcuse intervențiile mai devreme.

„Au dispărut pungile de sub ochi, normal că îmi place acum, e bine. Chiar îmi pare rău că nu am făcut această intervenție mai devreme. Îmi place oglinda și ea mă place pe mine, ceea ce înseamnă că facem echipa perfectă!” a declarat acesta potrivit Click.

„Așa am început anul ăsta. Am început cu 102 kilograme și am ajuns la 88 și văd că mă mențin la 88 de kilograme fără să fac nimic special. Dorm foarte puțin, cred că stresul e cel care mă ține în formă deocamdată, din ianuarie o să mă apuc și de sală” a mai adăugat acesta.

Se pare că artistul este foarte bine organizat și are deja planurile făcute pentru următoarea perioadă.

Spre exemplu, în ziua de Crăciun a declarat ca merge la mama lui, însă nu a specificat dacă va fi însoțit și de iubita lui din Republica Moldova, Olga Guțanu, iar de Revelion, artistul va urca pe scenă, acolo unde se simte cel mai bine.

„De Revelion sunt la Tulcea, pe scenă, și de-abia aștept. Merg acolo să le cânt oamenilor, nu am mai fost pe scenă de Revelion de vreo 6-7 ani, dar se pare că revenim pe făgașul normal. De Crăciun merg acasă, abia mă așteaptă mama. De la salată de boeuf, la salată franțuzească, până la sarmale, face mama niște vinete nebune, abia aștept, mi-e foame acum”, a mai relatat CRBL.

Pentru anul 2025, cântărețul are de asemenea, câteva obiective: „Îmi doresc ca 2025 să fie mult mai liniștit pentru mine, îmi doresc să revin pe scenă, am pregătit multă muzică, o să deschid partea asta muzicală chiar de la începutul anului și îmi doresc foarte multe vacanțe în 2025, cât de departe și cât de mult se poate”.

