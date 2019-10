Au adoptat o fetiță din China și au făcut o descoperire șocantă despre ea! „Am fost îngroziți! Viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna”

„Am fost șocată. Nu am putut să cred că e adevărat. Nu știu dacă am spus ceva. Am plâns, pur și simplu”, a spus Audrey, acum în vârstă de 13 ani.

Povestea celor două surori gemene adoptate din China de familii americane a fost adusă la lumină în cadrul unui program al televiziunii ITV.

Se pare că cele două fete au fost lăsate în locuri diferite de mama lor, dar au fost duse la același orfelinat. Ulterior, au ajuns să trăiască la aproximativ 2.400 de kilometri distanță, în SUA.

„Pentru că Audrey avea o boală la inimă și era într-o stare destul de gravă atunci când am adus-o acasă, nu știam dacă sora ei geamănă a supraviețuit. Ar fi putut fi oriunde în lume și ar fi putut să nu vorbească aceeași limbă”, a spus Jennifer Doering, mama lui Audrey.