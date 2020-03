Celebra prezicătoare Maria Ghiorghiu a dezvăluit un viitor negru pentru români! „În toata România va predomina nelinistea”

Dar glasul îi raspunde asa: În toate locurile omenesti posibile !

Dragii mei, din nefericire,ceea ce se intampla acum in Romania, duce pas cu pas spre Marea Revolutie! Pe plan mondial,dar si la noi in Romania , exista ingrijorare maxima in ceea ce priveste Coronavirusul si nu numai.Iar la noi in Romania, primeaza modul cum s-ar putea ajunge la alegeri anticipate.

Dar, Bunul Dumnezeu le va aranja pe toate; asa cum El voieste si nicidecum după voia politicienilor.Deocamdata insa, politicienii isi duc mai departe planurilor lor pentru cum sa ajunga la alegerile anticipate,in loc sa se uneasca cu totii si sa gaseasca o modalitate de a stopa raspândirea Coronavirusului;o modalitate de a pune in aplicare LEGILE Romaniei care ar ajuta populatia.”, a scris Maria Ghiorghiu pe blogul său.