I-a trimis mamei lui o fotografie cu noua sa locuință și apoi a intrat în pământ de rușine! S-a văzut TOT! „M-am înroșit” - FOTO

„Nimeni nu mă poate vedea în grădina casei, pentru că este îngrădită, așa că m-am dezbrăcat complet, ca să fac plajă nud. Apoi mi-a venit ideea să fac niște fotografii, pentru ca familia și prietenii mei să vadă unde locuiesc.

Abia când mi-a scris mama am realizat ce am făcut. Inițial m-am înroșit, am fost rușinat, dar apoi am râs. Ce este și mai amuzant este că doar mama mea a observat, nu și celelalte persoane cărora le-am trimis imaginea”, a povestit el.

Într-una dintre fotografiile pe care le-a trimis, bărbatul apare gol, reflectat într-un geam.