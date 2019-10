Monica Pop, detaliu straniu despre victimele de la Colectiv! ”Nu am nici o explicație!”

Recent, pe pagina sa de Facebook, celebrul medic oftalmolog Monica Pop a publicat un mesaj despre tragedia de la Colectiv, petrecută în urmă cu patru ani. Un detaliu bizar despre victime a ieșit astfel la iveală.

Iată mai jos mesajul postat de Monica Pop despre tragedia de la Colectiv:

„ACUM APROAPE 4 ANI...DEZASTRU!

In seara respectivă, am văzut la tv ce s-a întâmplat. Părea incredibil! Am plecat imediat de acasă cu gândul de a încerca să ajut și eu cu ceva. La spital la noi au venit 4 cazuri. Nu prea grave. Un băiat de 16 ani, cu un "crater" la "coada" ochiului, lovit cu un inel, în lupta pentru a putea ieși din infernul de foc! Singur, minor, părintii în străinătate. Comisie, operatie (echipa de gardă), ok. Am plecat cu un medic rezident si cu o trusă spre spitalul "Floreasca".